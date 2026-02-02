Il libro ‘Tutti i colori del corpo nero’: dalla meccanica quantistica all’universo sostenibile

Il 19 febbraio 2026 alle ore 15.30, presso la Biblioteca accademica (Scuderie Vecchie di Villa Torlonia via Lazzaro Spallanzani, 1/A), si terrà la presentazione del libro di Paolo de Bernardis ‘Tutti i colori del corpo nero’, Il Mulino, Bologna, 2025. Nel 1900 la formula dell’emissione di “corpo nero” di Max Planck getta le basi della meccanica quantistica, la scienza che descrive il mondo microscopico. Ma l’ambito applicativo della formula di Planck è ben più vasto e spazia dai microscopici quanti di luce all’infinito universo primordiale, dalla diagnostica medica al monitoraggio ambientale, dai controlli di sicurezza alla sostenibilità energetica.
Interverranno:
- Pino Donghi, saggista e curatore della collana Formule per leggere il mondo de il Mulino
- Paolo de Bernardis, autore del libro e Prof. ordinario di Astrofisica, Sapienza Università di Roma.