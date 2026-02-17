Il maltempo continua a flagellare la Calabria, ancora allagamenti e frane: situazione critica nel Cosentino

Il maltempo continua a flagellare la Calabria, con intense precipitazioni e raffiche di vento che nelle ultime ore hanno colpito soprattutto il versante tirrenico. La Protezione Civile ha confermato per oggi l’allerta meteo arancione, monitorando attentamente non solo i principali corsi d’acqua, ma anche gli affluenti del fiume Crati, già esondato nei giorni scorsi a causa delle piogge persistenti. A Montalto Uffugo, nel Cosentino, sono caduti fino a 50 mm di pioggia in appena 12 ore, aggravando una situazione idrogeologica già fragile. Numerosi smottamenti e disagi hanno interessato la viabilità secondaria in tutta la regione. Le autorità locali hanno disposto la chiusura delle scuole in diversi Comuni, tra cui Cosenza, Lamezia Terme e Vibo Valentia, per garantire la sicurezza della popolazione.

Segnalazioni di danni e frane arrivano dai Comuni del basso e alto Tirreno cosentino. A San Lucido, il sindaco Cosimo De Tommaso racconta come la mareggiata abbia colpito nuovamente il lungomare, arrivando in più punti a minacciare il tracciato ferroviario. “Le piogge insistenti di questa notte, e quelle di questa mattina, hanno provocato nuove frane e smottamenti – spiega De Tommaso – Stiamo intervenendo su più punti con mezzi meccanici per evitare che rimangano isolate alcune famiglie nelle varie contrade“.

A Verbicaro, il sindaco Felice Spingola segnala il peggioramento delle frane già presenti: 3 nuovi smottamenti hanno interessato la strada provinciale che collega il Comune alla costa, aggiungendosi ai precedenti lavori di ripristino in corso.

La città di Cosenza e le aree limitrofe hanno vissuto una notte difficile: alberi caduti, auto danneggiate e strade allagate sono solo alcuni degli effetti del maltempo. A piazza Europa, diversi veicoli sono stati colpiti da rami e detriti caduti dagli alberi. La situazione rimane particolarmente critica nelle zone di Mendicino e Zumpano, già colpite dal ciclone nei giorni scorsi, con frane, smottamenti e alberi sradicati.

