Il meteo costringe NASA e SpaceX a modificare la data di lancio della missione Crew-12 verso la ISS

NASA e SpaceX puntano ora alle 5:38 EST (le 11:38 italiane) di giovedì 12 febbraio per lanciare la missione Crew-12 verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) dalla Cape Canaveral Space Force Station in Florida. Oggi i team della missione hanno completato un’analisi meteorologica e hanno deciso di rinunciare al lancio di mercoledì 11 febbraio a causa delle condizioni meteorologiche previste lungo la traiettoria di volo della navicella Dragon. Le condizioni meteorologiche continueranno a essere monitorate il 12 febbraio; si prevede un miglioramento venerdì 13 febbraio.

Gli astronauti della NASA Jessica Meir e Jack Hathaway, l’astronauta dell’ESA (Agenzia Spaziale Europea) Sophie Adenot e il cosmonauta di Roscosmos Andrey Fedyaev rimangono in quarantena presso il Kennedy Space Center della NASA in Florida fino alla prossima opportunità di lancio.

Crew-12 decollerà a bordo della navicella spaziale Dragon di SpaceX, sul razzo Falcon 9 dell’azienda, dallo Space Launch Complex 40. Dopo il lancio, Crew-12 arriverà alla ISS alle 10:30 EST di venerdì 13 febbraio.

La missione Crew-12 sostituirà Crew-11, rientrata anticipatamente a gennaio dopo la prima evacuazione medica nella storia della stazione. Una volta raggiunta la Stazione, l’arrivo dell’equipaggio riporterà la ISS alla sua configurazione operativa standard di 7 membri.

La situazione attuale della Stazione Spaziale

Dal 15 gennaio la ISS è presidiata da 3 astronauti – un americano e 2 russi – a seguito del rientro anticipato della missione Crew-11. Quest’ultima è stata segnata dalla prima evacuazione medica nella storia della Stazione Spaziale. La NASA non ha reso pubblici né l’identità dell’astronauta coinvolto né la natura del problema sanitario, nel rispetto delle norme sulla privacy.