Il Progetto “Biodiversità Sila” approda a Caccuri e Castelsilano nella Pre-Sila | FOTO

Il progetto “Biodiversità Sila”, nato da un’idea del GLC (Gruppo Locale di Conservazione) LIPU SILA e dell’Istituto Agrario dell’IIS – Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Leonardo Da Vinci” di San Giovanni in Fiore, approda anche nella Pre-Sila crotonese e nello specifico nei ridenti comuni di Caccuri (Parco S.Andrea) e Castelsilano (edificio scolastico e aree limitrofe). La prima tappa presilana arriva dopo le attività svolte a San Giovanni in Fiore e dopo la presentazione del progetto all’interno dell’aula Caldora dell’Università della Calabria, in occasione della conferenza nazionale di ornitologia per il 50° anniversario dalla fondazione della Società Ornitologica Italiana.

Nei due paesi dell’alto-crotonese, si sono tenute le lezioni sull’importanza della biodiversità e del ruolo che hanno gli uccelli selvatici nell’ecosistema e per l’uomo con l’installazione partecipata di numerose cassette nido per favorire la nidificazione di piccoli uccelli insettivori all’interno di parchi pubblici, giardini scolastici e alberature stradali. Un impegno concreto per la tutela della natura e per infondere nelle nuove generazioni i valori della diversità biologica e per una più armoniosa coabitazione tra uomo, habitat, specie animali e vegetali che interagiscono in un delicato equilibrio.

Le attività rientrano nella convenzione sui percorsi di formazione scuola-lavoro (ex P.C.T.O) sottoscritta tra il Direttore Generale della LIPU, Camillo Danilo Selvaggi, e il Dirigente Scolastico, Pasquale Succurro. Le tappe di Caccuri e Castelsilano hanno visto una nutrita e molto interessata platea di studenti appartenenti all’Istituto Comprensivo I.C. “Cicco Simonetta”, guidato dalla dirigente Rosa Audia, con la presenza dalla collaboratrice vicaria Maria Fazio e della responsabile del plesso di Castelsilano, Ersilia Pugliese. Presente anche il vicesindaco del Comune di Caccuri, Saverio Loria, che ha portato i saluti del sindaco Luigi Quintieri.

Il Progetto “Biodiversità Sila” è nato grazie al grande impegno e alla dedizione del coordinatore del GLC LIPU SILA, Gianluca Congi, e del docente Francesco Lamanna, quest’ultimo in servizio presso l’istituto agrario dell’IIS “L. Da Vinci”. Il progetto proseguirà in altri paesi della Pre-Sila e sarà ancora ospite dell’Università della Calabria. Significativa la donazione agli istituti scolastici coinvolti di alcuni volumi sugli uccelli della Sila a firma di Gianluca Congi. Le cassette nido, sono state progettate per durare il più a lungo possibile, grazie ad alcuni accorgimenti e dotate di un innovativo metodo di aggancio per evitare qualsiasi forma di danno sulle piante arboree ospitanti.