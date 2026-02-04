Il Regno Unito accelera sul nucleare avanzato per guidare l’energia del futuro

Oggi il Regno Unito ha presentato un quadro normativo per accelerare lo sviluppo di reattori nucleari avanzati, con l’obiettivo di diventare leader mondiale nella tecnologia di prossima generazione. Il governo ha affermato che le centrali nucleari svolgeranno un ruolo importante nell’aiutare il Paese a raggiungere i suoi obiettivi climatici, fornire Energia pulita al crescente settore dell’intelligenza artificiale e creare posti di lavoro. Durante la visita del presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel Regno Unito, lo scorso anno, diverse aziende statunitensi hanno annunciato piani per la costruzione di progetti nucleari avanzati nel Paese, tra cui X-Energy, Holtec e TerraPower, sostenuta da Bill Gates. I reattori nucleari avanzati utilizzano combustibili e refrigeranti innovativi che consentono loro di operare a temperature più elevate, il che significa che potrebbero fornire sia elettricità al crescente settore dell’intelligenza artificiale sia calore industriale.

“La tecnologia nucleare avanzata potrebbe rivoluzionare il modo in cui forniamo Energia all’industria e dare impulso al boom dei data center dedicati all’intelligenza artificiale”, ha affermato il ministro del Nucleare, Patrick Vallance. Nell’ambito del quadro normativo, il governo creerà una serie di progetti che soddisfano i criteri di prontezza, offrendo agli sviluppatori un percorso semplificato attraverso la pianificazione e la regolamentazione. Il governo ha spiegato che i progetti dovranno garantire finanziamenti privati, ma potranno anche discutere del sostegno governativo e potranno cercare investimenti dal National Wealth Fund britannico, istituito nel 2024 per stimolare la crescita economica e sostenere la transizione del Paese verso l’obiettivo delle zero emissioni nette.