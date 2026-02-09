Il risveglio della mente: caffè e tè riducono il rischio di demenza del 18%

La prossima volta che sentirete l’aroma del caffè appena preparato o il vapore di una tazza di tè, sappiate che non state solo assecondando un rito mattutino, ma state fornendo al vostro cervello una vera e propria “armatura” biologica. Secondo un imponente studio condotto dai ricercatori della Harvard University e del Mass General Brigham Hospital di Boston, pubblicato sulla prestigiosa rivista JAMA, il consumo regolare di queste bevande è associato a una significativa riduzione del rischio di demenza e a una migliore conservazione delle funzioni cognitive nel tempo.

I numeri della ricerca: un viaggio lungo 43 anni

Per arrivare a queste conclusioni, gli epidemiologi hanno analizzato un campione vastissimo: 131.821 individui, monitorati per un arco temporale che ha raggiunto i 43 anni. Durante questo lungo periodo, i partecipanti sono stati sottoposti a valutazioni periodiche su dieta, declino cognitivo percepito e funzioni cognitive reali misurate tramite test oggettivi.

I risultati parlano chiaro: su circa 11.000 casi di demenza sviluppatisi nel tempo, chi consumava regolarmente caffeina presentava una protezione sensibilmente maggiore.

La “formula magica”: dosi e ingredienti

Non è solo questione di energia, ma di chimica. Il caffè e il tè sono miniere di ingredienti bioattivi, come i polifenoli e la caffeina, che agiscono come fattori neuroprotettivi riducendo l’infiammazione e il danno cellulare. La ricerca ha evidenziato che i benefici sono particolarmente evidenti con un consumo specifico: bere 2-3 tazze di caffè con caffeina al giorno riduce il rischio di demenza del 18%, mentre per il tè il dosaggio ottimale è risultato essere di 1-2 tazze quotidiane. Al contrario, il caffè decaffeinato non ha mostrato benefici significativi, suggerendo che sia proprio la caffeina il principale motore di questa protezione.

I bevitori abituali non solo hanno mostrato meno probabilità di ammalarsi, ma hanno riportato una prevalenza inferiore di declino cognitivo soggettivo (7,8% contro il 9,5% dei non bevitori) e prestazioni migliori nei test sulla memoria e l’attenzione.

Uno scudo per tutti, genetica inclusa

Una delle scoperte più rassicuranti dello studio riguarda la genetica. Spesso si pensa che il destino del nostro cervello sia scritto nel DNA, ma i dati di Boston raccontano una storia diversa. I benefici del caffè sono stati riscontrati sia in soggetti con alta predisposizione genetica alla demenza, sia in quelli a basso rischio. Inoltre, a differenza di quanto ipotizzato in passato, un consumo più elevato di caffeina non ha mostrato effetti negativi sulla salute cognitiva, confermando la sua sicurezza come pilastro di una dieta sana.

Una strategia quotidiana

Gli esperti sottolineano che il caffè non è una “pozione magica” isolata, ma rappresenta un promettente intervento dietetico che, se unito a stili di vita equilibrati come attività fisica e stimoli mentali, può fare la differenza nell’invecchiamento della popolazione mondiale.