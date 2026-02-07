Il segreto svelato dal DNA: fratelli si riabbracciano dopo 70 anni grazie a un “cold case” del 1971

Il mistero più antico della contea di Howard, nel Maryland, ha finalmente trovato una risposta che va oltre la giustizia penale, toccando le corde più profonde dell’umanità. Per oltre mezzo secolo, il corpo di una donna ritrovato nel 1971 era rimasto senza un’identità, catalogato semplicemente come “Jane Doe“. Oggi, grazie alle frontiere più avanzate della genealogia forense, quella donna ha un nome: Sadie Belle Murray. Ma la vera notizia che ha commosso l’opinione pubblica è ciò che questa scoperta ha generato: il ricongiungimento dei suoi figli, che si erano persi di vista oltre settant’anni fa e che non sapevano nulla del destino della propria madre.

L’enigma della donna senza nome

La vicenda ha inizio nel maggio del 1971, quando i resti di una donna furono rinvenuti in una zona boscosa vicino a una linea ferroviaria. Nonostante gli sforzi degli investigatori dell’epoca, l’identità della vittima rimase un mistero totale. Per decenni, il caso è rimasto congelato negli archivi della polizia, finché nel 2024 l’unità “cold case” non ha deciso di tentare l’ultima carta: l’analisi del DNA attraverso la genealogia genetica. Attraverso il confronto tra i campioni biologici della vittima e i database pubblici, gli esperti hanno individuato un uomo, Charles Sharkey, inizialmente ritenuto un lontano parente, che si è rivelato essere in realtà il figlio biologico della donna.

Una famiglia separata dal destino

La storia di Sadie Belle Murray è legata a una tragedia familiare iniziata molto prima della sua morte. Nel 1952, per ragioni legate a difficoltà economiche e personali, i suoi figli furono affidati all’orfanotrofio di Parmadale, vicino a Cleveland. Da quel momento, le strade di Charles e delle sue sorelle, Marie e Mildred, si divisero drasticamente. Charles fu adottato e crebbe senza avere più notizie della madre o dei fratelli, trascorrendo gran parte della sua vita adulta a cercare tracce del proprio passato tra archivi e vecchi documenti in Pennsylvania e Ohio, scontrandosi sempre contro un muro di silenzio e registri mancanti.

La potenza della genealogia forense

Il punto di svolta è arrivato quando la polizia della contea di Howard ha collaborato con una società privata specializzata in analisi del DNA. Incrociando i dati, gli investigatori hanno rintracciato Charles, che oggi ha più di settant’anni. La scoperta è stata scioccante: sua madre non era scomparsa nel nulla, ma era stata vittima di un omicidio irrisolto quasi vent’anni dopo la loro separazione. Grazie alla collaborazione di Charles, la polizia è riuscita a rintracciare anche le sorelle Mildred e Marie. L’incontro tra i fratelli, avvenuto dopo decenni di ricerche infruttuose, ha rappresentato il culmine di un viaggio emotivo durato una vita intera.

Un nuovo capitolo per la giustizia

Nonostante la gioia per il ritrovamento della famiglia, l’indagine sulla morte di Sadie Belle Murray resta aperta. Identificare la vittima è stato il passo fondamentale, ma ora gli investigatori devono cercare di ricostruire gli ultimi giorni di vita della donna per capire chi l’abbia uccisa nel 1971. Tuttavia, per i figli di Sadie, la risoluzione del mistero ha portato una forma di pace inaspettata. Sapere che la loro madre non li aveva semplicemente abbandonati, e poter finalmente pronunciare il suo nome davanti a una tomba che ora ha una lapide, rappresenta la fine di un lungo esilio emotivo e l’inizio di un nuovo legame familiare che credevano perduto per sempre.