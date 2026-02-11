Il Sole dà spettacolo, il 17 febbraio diventa un Anello di Fuoco

Tra pochi giorni, il 17 febbraio 2026, la volta celeste sarà teatro di uno degli eventi astronomici più affascinanti, suggestivi e carichi di mistero che la natura possa offrire: un’eclissi solare anulare. Durante questo straordinario fenomeno, la Luna si posizionerà perfettamente tra la Terra e il Sole, trasformando la nostra stella in uno spettacolare e luminoso Anello di Fuoco, un cerchio brillante che sembra sospeso nel cielo e che rappresenta una delle manifestazioni più scenografiche dell’astronomia osservativa. Si tratta di un evento relativamente raro, reso possibile da un delicato equilibrio cosmico tra dimensioni e distanze dei corpi celesti coinvolti.

Il gioco perfetto delle distanze cosmiche

L’eclissi solare è possibile grazie a una sorprendente coincidenza astronomica. La Luna è circa 400 volte più piccola del Sole, ma si trova anche, mediamente, circa 400 volte più vicina alla Terra rispetto alla nostra stella. Questo equilibrio geometrico quasi perfetto fa sì che i due corpi celesti appaiano nel nostro cielo con dimensioni apparentemente simili.

Quando la Luna, durante la fase di novilunio, si allinea perfettamente tra Terra e Sole, può bloccare la luce solare dando origine a un’eclissi. Tuttavia, l’orbita della Luna non è perfettamente circolare ma ellittica: ciò significa che la distanza tra Terra e satellite naturale varia leggermente.

Quando la Luna si trova più lontana dal nostro pianeta, appare leggermente più piccola e non riesce a coprire completamente il disco solare. È proprio in queste condizioni che si verifica un’eclissi anulare, nella quale resta visibile un sottile bordo luminoso del Sole che forma il caratteristico “Anello di Fuoco”.

Cosa succederà il 17 febbraio

Il 17 febbraio la Luna passerà esattamente davanti al Sole sopra una vasta regione dell’Antartide. Il momento “clou”, l’anularità, inizierà alle 12:12 GMT e durerà appena 1 minuto e 52 secondi. Durante questo breve intervallo, la silhouette lunare coprirà quasi completamente il Sole, lasciando visibile solo il suo bordo esterno incandescente.

La fase completa sarà osservabile soltanto dal ristretto numero di ricercatori presenti nelle basi scientifiche del continente ghiacciato. Secondo le stime, gli spettatori più numerosi saranno probabilmente milioni di pinguini che popolano la regione.

Nelle aree più meridionali del Sud America, nel Sud/Est dell’Africa e in alcune zone degli oceani Pacifico, Atlantico e Indiano sarà invece visibile un’eclissi parziale, durante la quale la Luna sembrerà “mordere” il Sole.

Perché le eclissi continuano ad affascinare

Le eclissi solari non sono soltanto eventi spettacolari, ma rappresentano anche importanti opportunità scientifiche. Storicamente hanno permesso di studiare la corona solare – lo strato più esterno dell’atmosfera del Sole – e persino di verificare teorie fondamentali della fisica, come la relatività generale di Einstein.

Oggi gli astronomi utilizzano questi eventi per analizzare la struttura del Sole, le variazioni della sua attività e gli effetti della radiazione solare sull’atmosfera terrestre.

L’appuntamento del 17 febbraio, inoltre, anticipa un altro evento astronomico molto atteso: un’eclissi solare totale prevista per il 12 agosto 2026.