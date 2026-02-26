Il Sole rompe il silenzio: le macchie sono tornate (e sono agguerrite)

Per 72 ore il Sole è rimasto a guardare in silenzio, mostrando un volto insolitamente liscio e privo di “imperfezioni” che non si vedeva da quasi 4 anni. Tra il 22 e il 24 febbraio, per la prima volta dal giugno 2022, il disco solare visibile è apparso completamente immacolato, interrompendo una sequenza di oltre 1.355 giorni di frenetica e ininterrotta attività magnetica. Questo fenomeno del “Sole pulito” (o spotless days) ha immediatamente acceso l’interesse degli astronomi di tutto il mondo, poiché rappresenta un primo, seppur precoce, segnale della futura transizione verso il Minimo Solare, la fase di calma che chiude il ciclo undecennale della nostra stella. Tuttavia, chi ipotizzava che il Ciclo Solare 25 fosse già entrato in un letargo definitivo è stato smentito in tempi record: la “siccità” è ufficialmente finita. Nelle ultime ore, nuove Regioni Attive sono emerse prepotentemente oltre il lembo orientale del Sole, sia nell’emisfero Nord che in quello Sud, segnalando che il cuore magnetico della stella è tutt’altro che spento e pronto a scatenare nuove tempeste elettromagnetiche nello Spazio profondo.

Il ritorno dell’attività: flare e macchie gemelle

La pausa è stata breve ma significativa. Le macchie solari sono tornate a fare la loro comparsa, e non lo hanno fatto in punta di piedi. Gli osservatori hanno individuato 2 nuovi nuclei oscuri che stanno ruotando verso la faccia del Sole rivolta alla Terra:

A Nord: una nuova regione attiva in fase di sviluppo;

una nuova regione attiva in fase di sviluppo; A Sud: una zona particolarmente instabile che ha già dato prova della sua forza, producendo un brillamento (solar flare) di classe M2.

Questo tipo di esplosioni non è solo uno spettacolo per i telescopi: i brillamenti di classe M sono eventi di media intensità capaci di causare brevi blackout radio nelle regioni polari e di influenzare il comportamento dell’alta atmosfera terrestre.

Un’anteprima del futuro

Sebbene il Ciclo Solare 25 abbia ancora diversi anni di vita davanti a sé, i 3 giorni di “vuoto” appena trascorsi sono stati una sorta di trailer di ciò che vedremo intorno al 2030. Durante il precedente Minimo Solare (tra il 2018 e il 2020), il Sole accumulò oltre 700 giorni senza macchie.

Il fatto che ne abbiamo visti solo 3 consecutivi conferma che siamo ancora in una fase di alta vitalità, ma indica anche che la curva dell’attività sta iniziando, molto lentamente, a declinare. È importante ricordare che il Sole è una sfera dinamica: la momentanea assenza di macchie poteva essere dovuta semplicemente alla rotazione stellare, che aveva nascosto le regioni attive sul “lato lontano”, invisibile dalla nostra prospettiva terrestre.

Perché monitoriamo queste macchie?

Le macchie solari sono le “centrali elettriche” del meteo spaziale. La loro riapparizione significa che l’ambiente circumterrestre tornerà a essere investito da vento solare più intenso e radiazioni. Per noi sulla Terra, questo si traduce in un monitoraggio costante per:

Satelliti e GPS: le fluttuazioni magnetiche possono disturbare i segnali e l’elettronica di bordo; Comunicazioni radio: le frequenze HF possono subire interferenze o interruzioni; Aurore Polari: il ritorno delle macchie e dei flare aumenta drasticamente la probabilità di assistere a spettacolari aurore boreali e australi.

In conclusione, il Sole ci ha ricordato che, anche se si concede una breve siesta, resta il motore energetico più imprevedibile del nostro sistema. Il Ciclo 25 è ancora vivo e vegeto, e le nuove macchie appena emerse sono lì a dimostrarlo.