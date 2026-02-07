Ilia Malinin, alle Olimpiadi di Milano-Cortina il fenomeno che sfida la gravità fino al superamento dei limiti umani

Il mondo del pattinaggio di figura ha trovato il suo nuovo messia in un ragazzo di 21 anni proveniente dai sobborghi della Virginia. Ilia Malinin, noto ai suoi milioni di follower come “QuadGod”, non è solo un atleta, ma un brand vivente che indossa con orgoglio giacche universitarie con la sigla “4A” cucita sulle spalle. Questo acronimo rappresenta il quadruplo Axel, il salto più terrificante e tecnicamente complesso della storia, che Malinin è l’unico essere umano ad aver mai completato in una competizione ufficiale. Il suo soprannome, scelto inizialmente per un account Instagram quando era solo un adolescente, è diventato una profezia che si autoavvera, trasformando la sua immagine da quella di un timido figlio d’arte a quella di una superstar globale capace di attirare nei palazzetti anche chi non ha mai seguito un minuto di questo sport.

La sfida alla gravità e il superamento dei limiti umani

La superiorità tecnica di Malinin è tale da aver creato una categoria a sé stante nelle competizioni internazionali. Mentre i suoi avversari lottano per inserire due o tre salti quadrupli nei loro programmi liberi, Malinin ha presentato layout che ne prevedono fino a sette, una densità di difficoltà che rasenta l’impossibile. La sua capacità di ruotare in aria con una velocità e una precisione chirurgica ha ridefinito i confini biomeccanici della disciplina. Eppure, per il “Dio dei Quadrupli”, la perfezione tecnica è solo il punto di partenza. Malinin ha già dichiarato apertamente che, potendo scegliere, preferirebbe essere il primo uomo a atterrare un salto quintuplo piuttosto che vincere una medaglia d’oro olimpica. Questa fame di “primati assoluti” riflette una mentalità più vicina a quella degli skater o dei ginnasti come Simone Biles che ai tradizionalisti del pattinaggio artistico.

Oltre il balletto: l’estetica della forza e della velocità

Una delle critiche più frequenti mosse da Malinin al proprio sport è la percezione che il pubblico ha del pattinaggio come una sorta di “balletto su ghiaccio” per spettatori d’altri tempi. La sua missione è dimostrare che si tratta invece di uno degli sport più atletici e brutali del pianeta. Per far passare questo messaggio, Malinin ha introdotto elementi spettacolari che rompono con la tradizione, come il backflip — recentemente legalizzato dalla federazione internazionale proprio per favorire lo spettacolo — e il “Raspberry Twist”, una piroetta aerea orizzontale di sua invenzione che manda in estasi le tribune. Il suo obiettivo dichiarato è rendere il pattinaggio “relatabile” per i giovani, trasformando la gara in un evento ad alta tensione dove ogni salto è un momento da condividere sui social media, piuttosto che una sequenza coreografica fine a se stessa.

L’effetto Snoop Dogg e la consacrazione a Milano-Cortina

Le Olimpiadi invernali del 2026 rappresentano il palcoscenico definitivo per questo esperimento di cultura pop. La presenza di icone globali come Snoop Dogg, visto negli spalti di Milano ad osservare con ammirazione gli allenamenti del giovane americano, conferma che il magnetismo di Malinin ha travalicato i confini della nicchia sportiva. Quando Snoop Dogg assegna un “dieci perfetto” a una sua esecuzione, non sta solo giudicando un atleta, ma sta validando un nuovo tipo di intrattenimento. La pressione su Malinin è immensa: per consolidare la sua rivoluzione, deve vincere l’oro in modo così schiacciante e memorabile da rendere la sua prestazione un punto di non ritorno. Se riuscirà a unire il carisma di una star di Hollywood alla precisione di un ingegnere aerospaziale, potrebbe davvero essere colui che riporta il pattinaggio ai fasti degli anni d’oro, quando le arene erano sempre esaurite.

Un’eredità che guarda al 2034

A differenza di molti campioni del passato che hanno abbandonato le competizioni dopo un trionfo olimpico per dedicarsi agli show professionistici, Malinin ha una visione a lungo termine che spiazza gli osservatori. Studente alla George Mason University, ha già annunciato l’intenzione di gareggiare almeno fino alle Olimpiadi del 2034, che si terranno in casa, a Salt Lake City. Questa dedizione suggerisce che il suo non sia un passaggio fugace, ma il tentativo deliberato di guidare una transizione generazionale. Il “QuadGod” vuole essere il volto del pattinaggio per il prossimo decennio, continuando a spingere l’asticella verso l’ignoto e assicurandosi che, quando lascerà il ghiaccio, lo sport sia profondamente diverso da come lo ha trovato: più veloce, più estremo e, soprattutto, finalmente “cool”.