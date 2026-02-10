Imponente frana in Indonesia, coinvolte 464 abitazioni e 2.460 persone | FOTO

Una frana in corso nel villaggio di Padasari, distretto di Jatinegara, nella regione di Tegal, Indonesia, ha danneggiato almeno 464 abitazioni e coinvolto 2.460 persone, secondo l’ultimo aggiornamento della National Disaster Management Agency (BNPB). L’evento geologico attivo ha costretto all’evacuazione oltre 2.450 residenti, tra cui anziani, donne incinte, madri, bambini e adolescenti. Le autorità locali hanno dichiarato lo stato di emergenza per 14 giorni e attivato un posto di comando per coordinare assistenza, logistica e servizi sanitari. La risposta scientifica e umanitaria si concentra sulla sicurezza dei residenti, con monitoraggio continuo del terreno e predisposizione di rifugi temporanei, oltre alla futura ricollocazione in abitazioni sicure.

Il governatore di Giava Centrale, Ahmad Luthfi, ha sottolineato l’importanza di un approccio integrato, garantendo che ogni persona riceva supporto immediato e alloggi temporanei o permanenti adeguati, per ridurre rischi futuri legati ai movimenti del suolo.