In Piemonte la notte torna bianca: neve sull’A6, a Cuneo, Mondovì e Ceva | VIDEO

La scorsa notte ha restituito al Piemonte il silenzio ovattato e il paesaggio sospeso tipici delle nevicate invernali. Nelle prime ore di oggi, 6 febbraio 2026, i fiocchi sono tornati a cadere sull’autostrada A6 Torino-Savona, imbiancando in particolare i tratti di confine tra Piemonte e Liguria. Come riportato dal meteorologo Andrea Vuolo (Meteo in Piemonte) i fiocchi hanno raggiunto anche i centri abitati di Cuneo, Mondovì e Ceva. Il peggioramento è stato innescato già dal pomeriggio di ieri, quando un nuovo impulso perturbato, collegato alla vasta saccatura atlantica distesa al largo delle Isole Britanniche, ha iniziato a influenzare il Nord/Ovest italiano. Le prime precipitazioni hanno interessato le Alpi Cozie e Marittime, preludio di una fase più intensa giunta in serata.

L’approfondimento di un minimo depressionario sul Golfo Ligure ha determinato un deciso rinforzo dei venti e delle precipitazioni sul basso Piemonte. Proprio nelle aree più vicine al confine ligure si sono registrate le nevicate più rilevanti, con la quota neve che, localmente, è scesa fino ai 500-700 metri.

Si tratta tuttavia di una perturbazione rapida. Già nel corso della mattinata odierna sono attese ampie schiarite, con un progressivo miglioramento del tempo e cieli più luminosi su gran parte del territorio regionale. Il fine settimana dovrebbe così aprirsi sotto il segno della stabilità atmosferica, con condizioni prevalentemente soleggiate, in particolare lungo l’arco alpino.

La tregua, però, potrebbe avere durata limitata. Dal pomeriggio di domenica una nuova perturbazione in arrivo dalla Francia è destinata a riportare un aumento della nuvolosità e ulteriori nevicate sulle Alpi meridionali, lasciando presagire un nuovo capitolo dell’inverno piemontese.

