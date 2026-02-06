Notte coi fiocchi in Piemonte, Prato Nevoso è uno spettacolo | VIDEO

Risveglio pienamente invernale sulle montagne cuneesi, dove la notte scorsa ha riportato abbondante neve fresca a Prato Nevoso. La perturbazione, collegata a una vasta saccatura atlantica posizionata al largo delle Isole Britanniche, ha iniziato a interessare il Nord/Ovest già dal pomeriggio di ieri, intensificandosi nelle ore serali. L’approfondimento di un minimo depressionario sul Golfo Ligure ha favorito nevicate più consistenti nel basso Piemonte, con quota neve localmente scesa tra i 500 e i 700 metri. La perturbazione è però di breve durata: sono in atto schiarite, con tempo più stabile. Una nuova fase perturbata potrebbe affacciarsi domenica.

Tanta neve fresca a Prato Nevoso

