Incendi Cile, allerta rossa tra Valparaíso e Santiago

Le autorità cilene hanno proclamato lo stato di allerta rossa a causa di numerosi incendi boschivi che stanno minacciando zone abitate nelle regioni di Valparaíso e Metropolitana, dove si trova la capitale Santiago. Il Servizio nazionale per la prevenzione e la risposta ai disastri (Senapred) ha ordinato l’evacuazione di vari quartieri residenziali nei comuni di Limache e Concón, inviando avvisi di emergenza ai residenti. A Limache, le fiamme si sono sviluppate in prossimità di abitazioni e di una linea elettrica ad alta tensione, rendendo necessario l’intervento congiunto di squadre di terra, mezzi aerei e personale tecnico specializzato. A Concón, invece, è stata disposta un’evacuazione preventiva che interessa una comunità e un complesso residenziale minacciati dall’avanzata dell’incendio.

L’allerta rossa è stata estesa anche alla regione Metropolitana, dove un rogo divampato nel settore di Pudahuel ha già distrutto circa 1,5 ettari di vegetazione vicino ad aree abitate. Sul posto stanno operando vigili del fuoco e unità specializzate, mentre le autorità invitano i cittadini a mantenere la calma e ad attenersi esclusivamente alle comunicazioni ufficiali.