Incessanti nevicate in Giappone, il bilancio sale a 46 morti e oltre 500 feriti

Quasi 3 settimane di forti nevicate hanno causato la morte di 46 persone e 558 feriti in Giappone, secondo i nuovi dati pubblicati dalla Fire and Disaster Management Agency. Le continue precipitazioni nevose verificatesi a partire dalla fine di gennaio hanno seppellito le comunità del Nord e causato caos nel traffico, in particolare lungo la costa che si affaccia sul Mar del Giappone. Secondo la polizia e le autorità locali, molti incidenti mortali si sono verificati quando cumuli di neve sono caduti sui residenti dai tetti o quando le persone sono cadute nel tentativo di rimuoverli. Secondo l’Agenzia meteorologica giapponese, nel capoluogo regionale settentrionale di Aomori, i residenti devono fare i conti con 1,3 metri di neve al suolo.