Incontro a Caracas con Shell: in arrivo nuove collaborazioni nei settori gas e petrolio

Il presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, si è incontrato oggi a Caracas con alti dirigenti della multinazionale petrolifera britannica Shell per valutare possibili collaborazioni nei settori del gas e del petrolio, riferiscono i principali media venezuelani. Nel corso dell’incontro, svoltosi nel palazzo di Miraflores, erano presenti i vertici di Shell tra cui il vicepresidente regionale Adam Lowmass, il presidente di Shell Global gas & Power Cederic Kramers e il manager locale Elías Nucette, affiancati dal presidente della statale petrolifera Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Héctor Obregón, insieme ai viceministri del Petrolio, Paula Henao, e del gas, Luis González. Secondo i resoconti ufficiali, l’obiettivo del dialogo è esplorare progetti per la riattivazione di pozzi petroliferi e lo sfruttamento di giacimenti di gas, oltre ad attrarre nuovi investimenti internazionali nel settore energetico nazionale.