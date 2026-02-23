India, si schianta aeroambulanza con 7 persone a bordo

Un’aeroambulanza noleggiata con sette persone a bordo si è schiantata nell’India orientale. Lo ha reso noto l’Autorità di regolamentazione dell’aviazione del Paese. La Direzione generale dell’aviazione civile (DGCA) ha dichiarato che il Beechcraft C90, impegnato in un “volo di evacuazione medica (ambulanza aerea)“, si è schiantato nella zona di Kasaria, nello Stato orientale di Jharkahnd. La sorte delle sette persone, tra cui due membri dell’equipaggio, non è immediatamente nota. La DGCA ha dichiarato in una nota pubblicata sui social media che sul posto è presente una “squadra di ricerca e soccorso”, aggiungendo che è stata inviata anche una squadra dell’Aircraft Accident Investigation Bureau.

L’aereo, operato dalla Redbird Airways Pvt Ltd, era decollato questa sera da Ranchi, capitale del Jharkhand, e stava volando verso Delhi con a bordo un paziente e personale medico. “L’aereo ha richiesto una deviazione a causa delle condizioni meteorologiche“ e ha perso il contatto con il radar del traffico aereo in 23 minuti, ha affermato la DCGA. I media locali hanno riferito che l’aereo si è schiantato in una foresta.

Il mese scorso, un leader statale dello Stato occidentale del Maharashtra e altri quattro sono rimasti uccisi quando il loro aereo noleggiato si è schiantato durante l’atterraggio nella città di Baramati.