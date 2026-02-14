Indonesia, nuova eruzione del Monte Semeru: colonna di cenere di 2 km | FOTO e VIDEO

Oggi, sabato 14 febbraio 2026, alle 05:54 ora locale, il Monte Semeru è tornato a eruttare, confermando l’intensa attività vulcanica osservata negli ultimi giorni: nella settimana precedente, il vulcano aveva registrato ben 41 eruzioni. Secondo i dati forniti dal PVMBG tramite l’applicazione MAGMA Indonesia, la colonna di cenere dell’eruzione di sabato ha raggiunto circa 2mila metri sopra la vetta, equivalenti a 5.676 metri sul livello del mare. La nube di cenere, di colore grigio intenso, si è diretta principalmente verso Nord e Nord/Est. L’attività sismica associata è stata significativa: l’eruzione è stata registrata con un massimo ampiezza di 25 millimetri e una durata di 2.388 secondi.

Secondo il report MAGMA Indonesia, il livello di attività del Monte Semeru è attualmente III (Alert). Nelle prime 6 ore di oggi sono stati osservati 14 terremoti legati a eruzioni o esplosioni, con ampiezze tra 10 e 22 millimetri e durata compresa tra 81 e 193 secondi.

Le autorità del PVMBG hanno ribadito le raccomandazioni di sicurezza: è sconsigliato svolgere qualsiasi attività nel settore Sud/Est lungo il fiume Besuk Kobokan, fino a 13 km dalla vetta. Al di fuori di quest’area, i residenti devono mantenere una distanza di almeno 500 metri dalle rive del fiume, a causa del rischio di nubi ardenti e flussi di lahar che possono estendersi fino a 17 km dalla cima.

Il Monte Semeru emerge quest’anno come il vulcano più attivo in Indonesia: nel 2026, MAGMA Indonesia ha registrato complessivamente 596 eruzioni nel Paese, di cui 308 attribuite proprio al Semeru.