INGV: Rebecca Ghidoni vince il concorso per giovani ricercatori alla giornata inaugurale di URSI Italia

Rebecca Ghidoni, borsista presso l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), è la vincitrice del concorso per giovani ricercatori svoltosi nel corso della giornata inaugurale della Società Italiana delle Radio-Scienze – URSI Italia APS, tenutasi presso la Sala Marconi del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) a Roma. L’evento, dal titolo “Beyond the Spark: New Frontiers in RadioScience”, è stato organizzato con il supporto del Comitato Nazionale Marconi 150°. Nel corso della giornata si è svolta la Special Session of Young Researchers, che ha incluso il concorso ispirato alla competizione 3MinutesThesis (3MT®), “My Research and Marconi’s Legacy”, rivolto a giovani ricercatori e dottorandi under 35.

Rebecca Ghidoni ha conquistato il primo posto presentando la propria tesi di dottorato, finanziata dall’INGV e incardinata presso l’Università di Bologna – Alma Mater Studiorum.

Nel suo intervento, Ghidoni ha illustrato come i segnali radio impiegati in radioastronomia possano essere utilizzati come strumento innovativo per lo studio della ionosfera.

La ricerca, basata sui dati del radiotelescopio europeo LOFAR, propone un cambio di prospettiva che trasforma le distorsioni ionosferiche, tradizionalmente considerate un disturbo, in una fonte di informazione per comprendere i processi fisici del mezzo circumterrestre, anche in condizioni estreme come le tempeste geomagnetiche.

Il lavoro di ricerca presentato da Rebecca Ghidoni al concorso giovani ricercatori si inserisce nel solco dell’eredità scientifica di Guglielmo Marconi, confermando il ruolo strategico delle radio-scienze nello studio del sistema Terra e dello spazio vicino alla Terra.