Intelligenza artificiale in orbita: SpaceX e xAI si fondono per portare i data center nello Spazio

Elon Musk rilancia ancora una volta la sua sfida al futuro, guardando non solo oltre l’atmosfera ma direttamente all’orbita terrestre come nuova frontiera dell’innovazione digitale. SpaceX ha acquisito xAI, la società di intelligenza artificiale fondata dallo stesso Musk, in una fusione che mira a creare data center spaziali capaci di sostenere la crescente fame energetica dell’AI. L’operazione, annunciata in una nota ufficiale, segna un passaggio cruciale nella strategia dell’imprenditore sudafricano, intrecciando definitivamente Spazio, intelligenza artificiale ed energia.

Secondo Musk, l’unione tra le capacità di lancio e ingegneria di SpaceX e le tecnologie di xAI darà vita a quello che ha definito “il motore di innovazione verticalmente integrato più ambizioso sulla Terra (e fuori dalla Terra)“. Una dichiarazione che sintetizza bene la portata – e l’audacia – del progetto.

Data center orbitali contro i limiti della Terra

La fusione arriva in un momento delicato per il settore dell’intelligenza artificiale: gli investimenti miliardari necessari per addestrare e far funzionare modelli sempre più complessi stanno mettendo sotto pressione reti elettriche, risorse idriche e comunità locali. Secondo Musk, continuare a scalare l’AI esclusivamente sulla Terra non è sostenibile “senza imporre difficoltà alle comunità e all’ambiente“.

La risposta proposta è radicale: una costellazione di satelliti che funzionino come data center orbitali, alimentati direttamente dall’energia solare quasi costante disponibile nello Spazio. In questo scenario, l’assenza di atmosfera e l’accesso continuo alla luce solare ridurrebbero costi operativi e di manutenzione, permettendo di aumentare drasticamente la capacità di calcolo per l’intelligenza artificiale.

Un milione di satelliti e Starship come chiave di volta

Il piano, nelle parole di Musk, è di dimensioni senza precedenti. SpaceX punta a lanciare fino a un milione di satelliti-data center, sfruttando il razzo Starship, il più grande mai costruito. L’azienda prevede di raggiungere un ritmo di lancio di un volo all’ora, con una capacità di carico utile di circa 200 tonnellate per missione.

Non sono stati resi noti né i dettagli finanziari dell’acquisizione né una tempistica per il primo dispiegamento dei satelliti. Tuttavia, secondo Bloomberg, la società risultante dalla fusione avrebbe una valutazione complessiva di circa 1,25 trilioni di dollari, collocandosi tra le entità tecnologiche più preziose al mondo.

L’impero Musk e la corsa ai capitali

L’operazione rafforza ulteriormente l’ecosistema industriale costruito da Musk, che comprende già Tesla, la piattaforma social X (ex Twitter) e ora un’integrazione sempre più stretta tra Spazio e AI. Dopo l’acquisizione di Twitter nel 2022, Musk aveva già fuso X con xAI, la società che sviluppa il chatbot Grok, valutata 230 miliardi di dollari in un round di finanziamento a gennaio.

Secondo i media statunitensi, SpaceX starebbe ora valutando una offerta pubblica iniziale (IPO) a metà giugno, con l’obiettivo di raccogliere fino a 50 miliardi di dollari. Una scelta che segna un cambio di rotta per Musk, in passato scettico verso la quotazione in borsa di SpaceX per timori legati alla pressione dei mercati e alla perdita di controllo strategico.

Dalla Luna a Marte, passando per l’AI

Le nuove priorità di SpaceX richiedono però capitali enormi. Oltre ai data center spaziali, l’azienda è impegnata nello sviluppo di Starship per missioni lunari e marziane, un tassello fondamentale della visione a lungo termine di Musk: la colonizzazione di Marte.

In questo quadro, l’idea di portare l’intelligenza artificiale nello Spazio non è solo una provocazione futuristica, ma un tentativo di risolvere uno dei nodi centrali dell’era digitale: come alimentare l’AI senza esaurire le risorse del pianeta. Se il progetto avrà successo, l’elaborazione dei dati potrebbe davvero spostarsi in orbita, trasformando lo Spazio da luogo di esplorazione a infrastruttura critica della civiltà tecnologica.