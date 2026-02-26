Internet dallo Spazio a velocità record: il progetto europeo che punta a 1 terabit al secondo

L’operatore Hellas Sat, l’agenzia spaziale francese (CNES), Thales Alenia Space – una joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%) – e Safran, hanno firmato un accordo quadro di cooperazione per lo sviluppo di un sistema di comunicazioni ottiche di nuova generazione per il futuro satellite di telecomunicazioni geostazionario Hellas Sat 5 e la relativa stazione ottica a terra che sarà installata a Cipro. Questa partnership fornirà servizi di trasferimento dati ultra-performanti e ad altissima capacità dall’orbita geostazionaria, consentendo comunicazioni satellitari più rapide, sicure e resilienti per applicazioni critiche. Il progetto si basa sul programma SOLiS del CNES¹, guidato da Thales Alenia Space come parte della componente spaziale del programma France 2030, e dimostrerà servizi di comunicazione laser ad altissima velocità attraverso l’atmosfera.

Nell’ambito di questa cooperazione europea, Thales Alenia Space fornirà il sistema SOLiS e il carico utile ottico a bordo del satellite di telecomunicazioni geostazionario Hellas Sat 5. Safran fornirà una stazione a terra commerciale prototipo (“pilot”), che sarà installata nel teleporto di Hellas Sat a Cipro (CyOGS). Questa stazione pilota comunicherà con la stazione FROGS del CNES, già operativa presso l’Osservatorio della Costa Azzurra sulla costa Mediterranea. Il sistema di comunicazioni sarà progettato per garantire l’interoperabilità con altri sistemi di comunicazioni ottiche satellitari attualmente in fase di sviluppo.

Destinate a rivoluzionare le telecomunicazioni satellitari, le comunicazioni ottiche in spazio libero potrebbero diventare un nuovo standard per la trasmissione sicura di dati dallo spazio, grazie a capacità notevolmente potenziate in grado di fornire velocità di trasmissione dell’ordine di un terabit al secondo, nonostante le grandi distanze coinvolte e le interferenze causate dalle turbolenze atmosferiche. Questo sistema è progettato per rendere le reti intercontinentali più resilienti, dato che i collegamenti terrestri e sottomarini in fibra ottica sono sempre più soggetti a sabotaggi. In questo contesto, i satelliti di telecomunicazione geostazionari rappresentano una soluzione comprovata: conveniente e in grado di offrire una copertura continua per trasferimenti massicci di dati ultra-sicuri tra utenti a terra.

L’accordo di cooperazione è stato firmato durante una cerimonia speciale tenutasi alla conferenza Battlefield Redefined 2026 (Nicosia, Cipro), un evento co-organizzato con la DG DEFIS della Commissione Europea in occasione della Presidenza cipriota dell’Unione Europea. Durante questo importante evento, ministri greci e ciprioti e rappresentanti di Hellas Sat, CNES, Thales Alenia Space e Safran, oltre all’Osservatorio Nazionale di Atene, al Centro Spaziale Ellenico (l’Agenzia Spaziale Ellenica) e a numerosi enti ministeriali e autorità governative cipriote e greche, nonché importanti attori del settore spaziale, hanno partecipato sottolineando così il carattere europeo e il significato geopolitico dell’iniziativa.

“La cooperazione con il CNES, Thales Alenia Space e Safran rappresenta una forte conferma di Hellas Sat come operatore satellitare europeo resiliente, credibile e strategico – ha dichiarato Christodoulos Protopapas, CEO di Hellas Sat – Collaborare con istituzioni spaziali europee di primo piano e campioni industriali rafforza la fiducia, il valore aggiunto e la reputazione internazionale di Hellas Sat. Le comunicazioni satellitari ottiche di prossima generazione sono di importanza strategica per la Grecia e Cipro, incrementando la resilienza, la sicurezza e la sovranità delle comunicazioni nazionali e governative critiche. Attraverso il programma Hellas Sat 5, Hellas Sat contribuisce attivamente allo sviluppo di tecnologie di nuova generazione che rafforzano la connettività sicura e l’autonomia strategica dell’Europa. Questa partnership, che unisce Francia, Grecia e Cipro, riflette il forte spirito europeo di cooperazione e progresso tecnologico, dimostrando come l’innovazione congiunta possa sostenere una leadership tecnologica di lungo termine sia a livello nazionale sia europeo”.

“L’opportunità di far volare e operare il sistema SOLiS in collaborazione con Hellas Sat rappresenta un passo importante verso l’adozione delle ottiche in spazio libero per comunicazioni Terra-Spazio ad altissima capacità. La dimostrazione del servizio realizzata nell’ambito del programma France 2030 da Thales Alenia Space, Safran e i loro partner SOLiS è fondamentale per qualificare le prime applicazioni operative che questa tecnologia rivoluzionaria potrà offrire”, ha affermato Lionel Suchet, Vice Amministratore Delegato del CNES.

“Siamo entusiasti di collaborare con Hellas Sat, CNES e Safran per sviluppare questo sistema di comunicazioni ottiche — un elemento chiave nella creazione di una rete di trasmissione dati sicura e ad altissima capacità”, ha dichiarato Alcino de Sousa, Senior Vice President per le Telecomunicazioni di Thales Alenia Space. “Questa partnership segna l’inizio di una nuova era per i servizi di telecomunicazioni. Combinando più lunghezze d’onda, il sistema SOLiS offrirà prestazioni senza pari, avvicinandosi a 1 terabit al secondo”.

“Siamo orgogliosi di partecipare a questa cooperazione europea, che mette l’innovazione al servizio della sovranità e della sicurezza delle comunicazioni strategiche. Safran metterà a disposizione la sua riconosciuta esperienza nei collegamenti ottici a velocità molto elevata fornendo la stazione a terra pilota a Cipro. Questo progetto illustra perfettamente il nostro impegno a supportare l’autonomia europea e a fornire soluzioni affidabili per le applicazioni più critiche in un ambiente in continua evoluzione”, ha concluso Jean-Marie Bétermier, EVP Space per Safran Electronics & Defense.

Le ottiche in spazio libero

Le ottiche in spazio libero (Free-space optics, FSO) stanno rapidamente diventando uno standard per la trasmissione di dati nello spazio, offrendo velocità di trasmissione superiori, dell’ordine di 1 terabit al secondo, rispetto a poche decine di gigabit al secondo dei sistemi di comunicazione satellitare attuali. Questa tecnologia è destinata a rivoluzionare l’infrastruttura delle comunicazioni spaziali, allo stesso modo in cui la fibra ottica ha trasformato le comunicazioni sulla Terra. I progetti VERTIGO della Commissione Europea e Co-Op, DYSCO (Démonstration et sYstème SatCom Optique) e SOLiS del CNES sono focalizzati sulla ricerca e sviluppo, con l’obiettivo di dimostrare collegamenti ottici spaziali ad altissima velocità in grado di trasmettere attraverso l’atmosfera per connettere molteplici utenti tramite orbite, strutture a terra e applicazioni diverse. Questi sviluppi dimostrano che la tecnologia delle comunicazioni ottiche è adatta a una gamma di applicazioni end-to-end, tra cui l’accesso universale a internet, la trasmissione diretta e permanente di dati da satelliti di osservazione terrestre, collegamenti privati verso data center e soluzioni di backup per le reti in fibra ottica terrestri in caso di crisi. Riducendo il numero di satelliti necessari in orbita, l’introduzione delle ottiche in spazio libero contribuirà a rendere l’infrastruttura orbitale più sostenibile e a diminuire la congestione nello spazio aereo.

SOLiS (Service Optique de Liaisons Spatiales Sécurisées, ovvero servizio sicuro di collegamenti ottici spaziali) è un progetto supportato dal CNES nell’ambito del componente spaziale del programma France 2030 del Governo francese. Il progetto mira a dimostrare la fattibilità tecnica ed economica di un servizio di comunicazioni ottiche tramite satelliti geostazionari. Thales Alenia Space guida il consorzio del progetto SOLiS, composto da grandi prime contractor industriali e aziende di medio livello (Safran, Bertin Technologies, Exail, Keopsys by Lumibird), PMI (Cedrat Technologies, Reuniwatt, OGS Technologies) e un centro di ricerca (ONERA). SOLiS sfrutta le tecnologie sviluppate attraverso il progetto Optical Communications (Co-Op) sostenuto dal governo e guidato da CNES, e si basa sui risultati delle dimostrazioni realizzate nel progetto VERTIGO, finanziato dalla Commissione Europea.

CNES (Centre National d’Etudes Spatiales) è l’ente pubblico responsabile di proporre al Governo francese la politica spaziale e di attuarla in Europa. Progetta e mette in orbita satelliti, progetta i sistemi spaziali del futuro e promuove l’emergere di nuovi servizi utili nella vita quotidiana. Fondato nel 1961, il CNES avvia grandi progetti spaziali, vettori e satelliti, ed è il partner naturale dell’industria per stimolare l’innovazione. CNES conta quasi 2.400 dipendenti, uomini e donne appassionati dello spazio, che apre campi di applicazione infiniti e innovativi; opera in cinque ambiti: il lanciatore Ariane, la ricerca scientifica, l’osservazione, le telecomunicazioni e la difesa. CNES è un attore di primo piano nell’innovazione tecnologica, nello sviluppo economico e nella politica industriale in Francia. Inoltre, stabilisce partnership scientifiche e partecipa a numerosi progetti internazionali. La Francia, rappresentata da CNES, è uno dei principali contributori dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA).

(1) Service Optique de Liaisons Spatiales Sécurisées, ovvero servizio sicuro di collegamenti ottici spaziali