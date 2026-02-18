Iran-Russia: annunciato sviluppo congiunto di sette progetti petroliferi

Sette giacimenti di petrolio iraniani sono in fase di sviluppo congiunto con delle compagnie russe. Lo ha annunciato il ministro iraniano del petrolio, Mohsen Paknejad, nel corso della riunione della commissione economica congiunta, che si è svolta a Teheran. Il ministro ha precisato che lo sviluppo dei giacimenti sarà inquadrato in quattro contratti separati. Paknejad ha poi evidenziato che la commissione congiunta serve a massimizzare la cooperazione bilaterale in vari settori e ha sottolineato il contesto internazionale “critico”, affermando che la collaborazione non è solamente economica ma anche strategica. Il ministro iraniano ha elogiato il “coinvolgimento attivo” dei partner russi, in particolare del ministro dell’energia Sergei Tsivilev, che hanno contribuito ad una “attuazione tangibile” di accordi precedenti.

La riunione si è tenuta nel contesto dei negoziati tra Iran e Stati Uniti sul dossier nucleare, con la mediazione dell’Oman. Nella giornata di ieri (17 febbraio), il ministro russo Tsivilev è stato ricevuto anche dal segretario del consiglio supremo per la sicurezza nazionale dell’Iran, Ali Larijani. Inoltre, nella stessa giornata, è stata inaugurata a Teheran la Casa Russa. “L’apertura della Casa Russa a Teheran non è solo una cerimonia, ma la posa delle fondamenta per futuri progetti comuni. L’evento di oggi dimostra che la Russia e l’Iran sono pronti ad andare oltre nel rafforzare la comprensione reciproca, basandosi sul rispetto della cultura e della storia dell’altro”, ha sottolineato il capo della Cooperazione umanitaria internazionale della Russia (Rossotrudnichestvo), Evgenij Primakov.

Domani, giovedì 19 febbraio, l’Iran e la Russia condurranno un’esercitazione navale congiunta nel Mar di Oman e nell’Oceano Indiano settentrionale. Lo riferisce l’agenzia di stampa iraniana “Fars” citando il comandante della Marina della Repubblica islamica, Hassan Maghsoodloo, secondo cui l’obiettivo principale è “creare convergenza e coordinamento nelle misure congiunte per contrastare le attività che minacciano la sicurezza marittima”. Ieri (17 febbraio) è stata condotta un’esercitazione tra Iran, Russia e Cina nello Stretto di Hormuz.