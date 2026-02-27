Italia e Polonia: al via una nuova era di cooperazione nel settore nucleare

L’ambasciatore d’Italia in Polonia, Luca Franchetti Pardo, ha ospitato oggi presso i saloni dell’ambasciata una colazione di lavoro dedicata alla collaborazione tra la filiera nucleare italiana e i principali attori istituzionali e industriali polacchi impegnati nell’attuazione del programma nucleare nazionale. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con la Camera di Commercio e dell’Industria Italiana in Polonia (Cciip), ha riunito rappresentanti qualificati della supply chain italiana – tra cui Ain, Aipe, Anima Confindustria, Enea, Ansaldo Nucleare, Walter Tosto e Cirten – insieme a interlocutori chiave della governance polacca, tra cui esponenti di Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) – società pubblica proprietaria della futura centrale e responsabile dell’attuazione del programma – e di IGEiOS, articolazione settoriale della Camera polacca dell’industria energetica e della protezione ambientale, attiva nel coordinamento e nella rappresentanza della filiera industriale nazionale. L’incontro è stato dedicato ai requisiti del Programma Nucleare Polacco e alle opportunità di sinergia industriale e tecnologica italo-polacca.

Nel suo intervento, l’ambasciatore Franchetti Pardo ha sottolineato il carattere operativo dell’iniziativa: “la Polonia è entrata in una fase decisiva del proprio programma nucleare: il tempo del posizionamento è adesso. Per le nostre imprese non si tratta solo di offrire eccellenza tecnologica, ma di integrarsi stabilmente nel sistema polacco, attraverso partnership industriali, trasferimento di competenze e cooperazione di lungo periodo”.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla cooperazione accademica e alla formazione, quale leva strutturale per rafforzare l’ecosistema nucleare polacco e consolidare una presenza italiana credibile e duratura. L’iniziativa si inserisce nel quadro dell’azione di diplomazia economica dell’ambasciata e del Sistema Italia in Polonia volta ad accompagnare le imprese italiane in uno dei programmi energetici più rilevanti in Europa, nel segno della sicurezza energetica e della cooperazione industriale tra Italia e Polonia.