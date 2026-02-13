Kenya, maxi piano da 6 miliardi di dollari per il petrolio nel Turkana

Il bacino petrolifero della contea di Turkana, nell’estremo nord del Kenya, sarà perforato da una società locale di esplorazione e produzione petrolifera che investirà 6 miliardi di dollari con l’intenzione di essere la prima azienda keniana ad estrarre e produrre petrolio in patria. La Gulf Energy, intervenendo a Nairobi a una riunione della Commissione parlamentare congiunta per l’energia ha definito il progetto “il più significativo investimento privato nel settore petrolifero a monte nella storia del Kenya”, come riporta Citizen Digital.

Il presidente Francis Njogu ha affermato che la società manterrà standard di livello mondiale con l’obiettivo di produrre petrolio greggio entro il primo dicembre di quest’anno. Gulf Energy aveva acquisito nel settembre 2025 le operazioni e i contratti dalla britannica Tullow Oil per 120 milioni di dollari. Tullow oil aveva lasciato il Kenya dopo 14 anni, in seguito all’abbandono della francese Total Energies e dell’africana Africa Oil.