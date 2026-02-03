Kiev al gelo: quasi 1.200 edifici senza riscaldamento

Questa mattina, un massiccio bombardamento russo ha lasciato quasi 1.200 condomini di Kiev senza riscaldamento. I quartieri più colpiti sono Darnytsia e Dniprovsky, dove le temperature hanno raggiunto i -20°C. Il sindaco Vitali Klitschko ha confermato che 1.170 edifici a più piani sono attualmente senza riscaldamento in città. Questo attacco rappresenta il primo colpo alle infrastrutture energetiche della città dopo la tregua temporanea di giovedì scorso, durante la quale Mosca aveva momentaneamente sospeso i bombardamenti mirati agli impianti energetici.