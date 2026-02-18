La Cascata di Fuoco: lo spettacolo mozzafiato che trasforma l’acqua in lava

Immaginate di trovarvi ai piedi dell’imponente El Capitan, nel cuore del Parco Nazionale di Yosemite, mentre il sole inizia a calare dietro l’orizzonte della California. In quel preciso istante, per una manciata di minuti, accade qualcosa di magico: la Horsetail Fall, una sottile cascata che scende dal versante orientale della roccia, smette di sembrare semplice acqua e si trasforma in una colata di lava incandescente che danza nel vuoto. Non si tratta di un fenomeno vulcanico, ma di una rara e spettacolare combinazione di luce e natura nota come “Firefall“. Questo evento, che ogni anno attira migliaia di fotografi e sognatori da tutto il mondo, richiede grande precisione per manifestarsi: il cielo deve essere perfettamente limpido, la temperatura deve essere abbastanza mite da sciogliere la neve che alimenta il salto e, soprattutto, l’angolo del sole al tramonto deve colpire l’acqua con una precisione millimetrica. Per il 2026, la finestra temporale per assistere a questo miracolo ottico è già stata annunciata, promettendo di trasformare ancora una volta la foresta in un palcoscenico di pura meraviglia naturale, un momento in cui la terra sembra letteralmente prendere fuoco sotto l’ultimo raggio di luce della giornata.

Il calendario del fuoco: le date per il 2026

Il Parco Nazionale di Yosemite ha confermato che il periodo di massima visibilità per la Horsetail Fall quest’anno è iniziato il 10 febbraio e terminerà il 26 febbraio. Durante questi giorni, la natura mette in scena il suo atto più suggestivo, ma attenzione: lo spettacolo dura solo pochi minuti al giorno e non è mai garantito.

Esistono 3 ostacoli principali che potrebbero rovinare lo spettacolo:

Le nuvole – Anche una leggera foschia all’orizzonte può bloccare i raggi solari necessari per “accendere” la cascata;

Anche una leggera foschia all’orizzonte può bloccare i raggi solari necessari per “accendere” la cascata; La portata d’acqua – Poiché la Horsetail Fall è alimentata dallo scioglimento delle nevi, un inverno troppo rigido o scarse precipitazioni potrebbero ridurla a un timido rivolo quasi invisibile;

Poiché la Horsetail Fall è alimentata dallo scioglimento delle nevi, un inverno troppo rigido o scarse precipitazioni potrebbero ridurla a un timido rivolo quasi invisibile; L’angolazione – Al di fuori della finestra temporale indicata, l’angolo del sole non è sufficiente a creare l’effetto “lava”.

Il mito di El Capitan

La cornice di questo fenomeno è il leggendario El Capitan, un monolite di granito che svetta per oltre 900 metri sopra il fondovalle. Questa parete non è solo lo schermo su cui si proietta la cascata di fuoco, ma un luogo intriso di storia: dai capolavori fotografici di Ansel Adams fino alla storica impresa di Alex Honnold, che nel 2017 scalò la vetta senza corde (impresa documentata nel film premio Oscar Free Solo).