La cometa che sfida il Sole: spettacolo cosmico o fine spettacolare?

Una nuova e affascinante viaggiatrice del cosmo sta attirando l’attenzione degli astronomi e degli appassionati di tutto il mondo. La cometa C/2026 A1 (MAPS), ancora lontana ma già osservabile con strumenti professionali, sta viaggiando a grande velocità lungo la sua traiettoria in rotta verso il Sole, e potrebbe trasformarsi in uno degli spettacoli celesti più straordinari degli ultimi decenni, richiamando l’attenzione dei curiosi e degli esperti di astronomia. Tuttavia, il suo destino resta avvolto nell’incertezza: le forze estreme del Sole – calore intenso, radiazioni e gravità devastante – potrebbero portarla a disintegrarsi completamente prima di riuscire a mostrarsi al meglio dei suoi possibili splendori. In alternativa, se il suo nucleo resisterà a questo incontro ravvicinato, MAPS potrebbe illuminare i nostri cieli con una luminosità sorprendente, regalando uno spettacolo unico che pochi hanno avuto la fortuna di osservare nel corso della storia.

Una scoperta precoce e straordinaria

La cometa MAPS è stata individuata il 13 gennaio 2026 da 4 astronomi presso l’AMACS1 Observatory, situato vicino alla città di San Pedro de Atacama. Al momento della scoperta, l’oggetto celeste si trovava nella costellazione della Colomba. La scoperta ha immediatamente suscitato grande interesse perché MAPS è stata identificata come una rara cometa “sungrazer“, ovvero una cometa che passa estremamente vicino al Sole. Ancora più sorprendente è il fatto che si tratti della cometa di questo tipo individuata con maggiore anticipo rispetto al suo passaggio ravvicinato alla nostra stella, offrendo agli scienziati un’opportunità unica di studio.

La misteriosa famiglia delle comete Kreutz

MAPS appartiene alla famiglia delle comete Kreutz, un gruppo di oggetti celesti originati, secondo gli studiosi, dalla frammentazione di una gigantesca cometa che nel 362 a.C. si avvicinò troppo al Sole, spezzandosi in numerosi frammenti. Questi frammenti continuano ancora oggi a percorrere orbite estremamente ravvicinate alla stella.

Storicamente, alcune comete Kreutz hanno dato vita a fenomeni spettacolari. Le celebri “Grandi Comete” del XIX e XX secolo svilupparono code luminose di enorme lunghezza e, in alcuni casi, raggiunsero una luminosità tale da risultare visibili persino in pieno giorno.

Il passaggio cruciale vicino al Sole

Secondo le stime, la cometa raggiungerà il punto di massima vicinanza al Sole – chiamato perielio – il 4 aprile 2026. In quel momento passerà a circa 748mila km dalla superficie solare, una distanza considerata estremamente ridotta in termini astronomici.

Questo incontro ravvicinato rappresenta un momento decisivo. Le intense radiazioni, il calore estremo e le potenti forze gravitazionali potrebbero distruggere il nucleo della cometa. Se invece MAPS riuscisse a sopravvivere, potrebbe raggiungere una luminosità straordinaria, paragonabile a quella del pianeta Venere nel suo massimo splendore.

Uno spettacolo difficile da osservare

Nonostante la possibile luminosità eccezionale, osservare la cometa MAPS non sarà semplice. Il 4 aprile apparirà a pochi gradi dal Sole nel cielo, rendendo l’osservazione estremamente complessa e potenzialmente rischiosa senza strumenti adeguati.

Gli osservatori dell’emisfero australe potrebbero avere le migliori opportunità di avvistamento alla fine di marzo tramite telescopi di grandi dimensioni. Per il resto del mondo, l’evento più spettacolare potrebbe manifestarsi nei giorni successivi al perielio. Anche nel caso in cui il nucleo della cometa si disgregasse, gli astronomi prevedono la possibile formazione di una lunga e luminosa coda, visibile verso Ovest durante il crepuscolo serale.

Se sopravvivrà alla prova del Sole, MAPS potrebbe diventare uno degli eventi astronomici più memorabili del 2026. In caso contrario, la sua possibile disintegrazione offrirà comunque preziose informazioni sui processi fisici che governano questi fragili viaggiatori cosmici.