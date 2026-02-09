La Commissione Europea lancia il primo bando per le Ai Gigafactories

La Commissione Europea “presto” lancerà “il primo bando di gara per selezionare le Ai Gigafactories”. Lo annuncia il presidente Ursula von der Leyen, nella lettera ai leader in vista del summit informale del 12 febbraio. “Prevediamo – continua – un forte interesse per questa gara, poiché il nostro invito a manifestare interesse lo scorso giugno ha attirato 77 candidature da 16 Stati membri. Con le Ai Gigafactories, l’Europa tornerà nella corsa globale per addestrare modelli di Ai di grandi dimensioni con migliaia di miliardi di parametri”, conclude.