La fisica del fischio: come le scarpe da basket “suonano” la melodia dell’attrito

Il caratteristico stridio che accompagna i movimenti rapidi su un campo da basket o lo scorrimento di una suola di gomma su un pavimento lucido non è solo un rumore familiare, ma un fenomeno fisico complesso che ha sfidato i ricercatori per decenni. Un nuovo studio pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature, intitolato Squeaking at soft-rigid frictional interfaces, ha finalmente decodificato il segreto dietro questo suono. Il team di ricerca, guidato dalla professoressa Katia Bertoldi della John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences di Harvard, insieme a ricercatori come Adel Djellouli, Gabriele Albertini e colleghi di istituzioni internazionali, ha dimostrato che lo stridio è il risultato di deformazioni del materiale che si propagano come onde sulla superficie di contatto. Questa scoperta non solo spiega un fenomeno quotidiano, ma fornisce strumenti matematici per sintonizzare e controllare l’attrito in un’ampia gamma di applicazioni, dai componenti industriali allo studio dei terremoti.

Il superamento dei vecchi modelli sull’attrito

Per lungo tempo, lo stridio tra due corpi rigidi è stato attribuito alle oscillazioni stick-slip, un processo in cui le superfici si “attaccano” e “scivolano” ripetutamente a causa della diminuzione del coefficiente d’attrito all’aumentare della velocità. Tuttavia, quando entra in gioco un materiale soffice come la gomma di una scarpa, la dinamica cambia radicalmente. In precedenza, si pensava che il responsabile potessero essere le cosiddette onde di Schallamach, onde di distacco osservate già negli anni ’70. Lo studio attuale smentisce però questa ipotesi: le onde di Schallamach sono troppo lente per generare frequenze udibili dall’orecchio umano. La ricerca condotta da Katia Bertoldi e dal suo team ha invece identificato la presenza di impulsi di apertura estremamente rapidi, che viaggiano a velocità prossime a quella del suono nel materiale elastico, mediando lo scorrimento locale e generando il suono caratteristico.

Il meccanismo delle onde di distacco rapide

Attraverso l’uso di imaging ad alta velocità e l’analisi acustica, i ricercatori hanno visualizzato l’interfaccia tra una scarpa da basket e una lastra di vetro liscia. Utilizzando la tecnica della riflessione totale interna, è stato possibile osservare che la suola non scivola in modo uniforme, ma attraverso una serie di distacchi localizzati che si muovono nella direzione dello scorrimento. Questi impulsi di apertura causano una separazione temporanea tra la gomma e il vetro, agendo come piccoli “sollevamenti” che si propagano a circa 80 metri al secondo. Lo studio ha confermato che la frequenza fondamentale dello stridio catturato dai microfoni coincide esattamente con la frequenza di ripetizione di questi impulsi, stabilendo un legame causale diretto tra la dinamica microscopica e l’emissione sonora.

Il ruolo cruciale delle scanalature e della geometria

Una delle scoperte più affascinanti della ricerca riguarda l’importanza delle superfici scanalate. Mentre una superficie elastica piatta produce impulsi irregolari che generano un rumore a banda larga, l’introduzione di scanalature superficiali agisce come una guida d’onda. Nelle scarpe sportive, i complessi motivi del battistrada confinano la propagazione degli impulsi, costringendoli a muoversi in modo coerente e unidimensionale. Questo processo trasforma un caos di deformazioni in un treno di impulsi regolare, selezionando una specifica frequenza sonora. I ricercatori hanno osservato un fenomeno simile anche nel corpo umano: le dita, con le loro creste epidermiche naturali, producono fischi regolari quando scorrono sul vetro, mentre il palmo della mano, essendo più liscio, genera un suono indistinto e irregolare.

Una formula per prevedere il suono e la musica dell’attrito

Il team ha dimostrato che la frequenza dello stridio non è casuale, ma è governata dalle proprietà geometriche e meccaniche del materiale. Nello specifico, la frequenza è determinata dallo spessore della suola e dalla velocità delle onde di taglio nel materiale. Per convalidare questa teoria, gli scienziati hanno fabbricato blocchi di elastomero con altezze diverse, scoprendo che la frequenza sonora è inversamente proporzionale all’altezza del blocco. Questa comprensione ha permesso un esperimento dimostrativo straordinario: i ricercatori hanno progettato sei blocchi di gomma con spessori calcolati per produrre specifiche note musicali. Facendoli scorrere a mano su una superficie, sono riusciti a suonare la celebre melodia della Marcia Imperiale di Star Wars, dimostrando che l’attrito può essere letteralmente “accordato” come uno strumento.

Implicazioni future per l’ingegneria e la sismologia

Oltre alla curiosità scientifica, i risultati ottenuti da Katia Bertoldi, Adel Djellouli e colleghi offrono una nuova struttura per progettare interfacce con proprietà di attrito su misura. La capacità di sopprimere o stabilizzare i modi di vibrazione attraverso la confinazione geometrica potrebbe portare alla creazione di sistemi frenanti più silenziosi o di pneumatici con una migliore aderenza. Inoltre, i modelli di rottura frizionale studiati in laboratorio offrono analogie preziose per la comprensione delle faglie geologiche, dove la dinamica degli impulsi di scorrimento gioca un ruolo fondamentale nella propagazione dei terremoti. Questa ricerca dimostra come la comprensione di un semplice fischio possa aprire le porte a innovazioni radicali nel campo della scienza dei materiali e del controllo delle forze fisiche.