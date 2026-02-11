La Francia scommette sul litio: 50 milioni nel progetto strategico di Imerys

La Francia investirà 50 milioni di euro in una quota di minoranza nel progetto minerario di litio di Imerys e potrebbe essere affiancata da altri investitori nel progetto di punta del Paese per il metallo per batterie. Il gruppo minerario ha annunciato per la prima volta il progetto Emili nel 2022, con l’obiettivo di produrre 34.000 tonnellate all’anno di idrossido di litio, che potrebbero coprire il fabbisogno di litio di circa 700.000 veicoli elettrici all’anno. “L’investimento dello Stato francese contribuirà a coprire gli studi di fattibilità prima di una decisione finale di investimento sulla miniera, la cui entrata in produzione è attualmente prevista per il 2030”, ha affermato Imerys. “L’azienda prevede di attrarre altri investitori per finanziare il progetto del litio”, ha spiegato l’amministratore delegato, Alessandro Dazza, aggiungendo che “non manterrà necessariamente una quota di maggioranza, ma si considererà la scelta logica per gestire il futuro sito”.

Imerys ha aumentato la sua previsione del costo totale del progetto da 1 miliardo di euro a 1,8 miliardi di euro inizialmente, sebbene Dazza abbia detto di aspettarsi che l’importo finale sia “significativamente inferiore” alla stima attuale. Il progetto Emili prevede lo sviluppo di una miniera sotterranea sotto una miniera di caolino esistente nella Francia centrale, insieme a un impianto di lavorazione. A fine ottobre Imerys aveva detto di essere in trattative esclusive con un potenziale investitore per la vendita di una quota di minoranza del progetto. La tempistica per l’avvio della produzione è stata posticipata lo scorso anno dal 2028 al 2030, in parte a causa del dibattito pubblico sull’impatto ambientale del progetto.