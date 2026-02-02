La Luna della Neve, protagonista delle splendide foto inviateci dalla nostra affezionata lettrice Antonella Infanta da Zafferana Etnea, domina il cielo invernale con la sua luce argentata. Il plenilunio, che ha raggiunto il culmine ieri domenica 1° febbraio 2026 alle 23:09, segna il secondo della 13 lune piene dell’anno. Il suo nome affonda le radici nelle tradizioni dei nativi nordamericani, che associavano il plenilunio di febbraio alle abbondanti nevicate tipiche di uno dei mesi più freddi dell’anno.
La Luna della Neve illumina Zafferana Etnea | FOTO
Zafferana Etnea sotto la luce argentata della Luna Piena di febbraio
