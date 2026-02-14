La magia della neve in Piemonte: fiocchi sotto i 600 metri, scenari invernali mozzafiato | FOTO e VIDEO

Il Piemonte riscopre il volto più autentico dell’inverno, avvolto in un paesaggio candido che nelle ultime ore ha trasformato montagne e vallate in scenari da cartolina. La causa è la discesa di una vasta saccatura sul Mediterraneo centrale che, unita alla formazione di un minimo di pressione al suolo sull’alto Tirreno, ha dato origine a un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche iniziato nella serata di ieri. Le precipitazioni, inizialmente deboli e diffuse, hanno progressivamente assunto carattere più consistente lungo il settore pedemontano alpino, raggiungendo localmente forte intensità tra le Alpi Marittime e le aree di confine con la Liguria. La quota neve si è attestata attorno ai 1000 metri, ma nel corso della notte e alle prime luci dell’alba ha mostrato un sensibile calo, spingendosi fino ai 600 metri nel Cuneese con fiocchi anche a quote più basse.

Il bilancio delle ultime ore racconta di accumuli significativi in montagna: oltre 40 cm di neve fresca si sono depositati sopra i 1500-1800 metri, con il picco registrato tra i rilievi delle Marittime e delle Liguri. Nella località di Upega, situata intorno ai 1300 metri di altitudine, la notte è stata segnata da rovesci nevosi particolarmente intensi, che hanno ricoperto tetti e boschi sotto una coltre compatta e silenziosa.

La neve ha saputo spingersi ancora più in basso nelle valli del Monregalese e del Cebano, dove la quota si è temporaneamente abbassata fino ai 600 metri, con segnalazioni di fiocchi anche a livelli inferiori durante le fasi più vigorose delle precipitazioni, contribuendo a creare un’atmosfera invernale diffusa e affascinante.

Secondo le previsioni di Arpa regionale, l’allontanamento del minimo di pressione favorirà un graduale esaurimento dei fenomeni già dal primo pomeriggio odierno, a partire dai settori settentrionali della regione. Il miglioramento sarà accompagnato da ampie schiarite e da una rotazione dei flussi dai quadranti settentrionali, con l’ingresso di venti di foehn nelle vallate alpine a partire dalla serata, destinati a rendere l’aria più secca e limpida.

L’inverno, tuttavia, non sembra intenzionato a concedere tregue durature. Già nella giornata di domani è attesa la discesa di una nuova saccatura a ridosso dell’arco alpino, responsabile di un ulteriore rinforzo della ventilazione e di nuove nevicate sui rilievi. Fenomeni che, secondo le attuali indicazioni, potrebbero proseguire anche nella giornata di lunedì, mantenendo vivo il fascino della stagione fredda sulle montagne piemontesi.

Lo spettacolo della neve in Piemonte, le immagini da Upega

Nevicata in Piemonte, le immagini da Artesina

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.