La rete “Mente-Corpo” (SCAN): una nuova frontiera per curare il Parkinson

La malattia di Parkinson è stata per lungo tempo classificata esclusivamente come un disturbo del movimento, definita da tremori, rigidità e difficoltà nella deambulazione. Tuttavia, i pazienti soffrono spesso di sintomi che vanno ben oltre la sfera motoria, come disturbi del sonno, ansia, declino cognitivo e disfunzioni autonomiche. Uno studio rivoluzionario pubblicato su Nature da Jianxun Ren, Hesheng Liu e Nico Dosenbach identifica finalmente il cuore di questa complessità: la disfunzione del Somato-Cognitive Action Network (SCAN). Questa rete cerebrale agisce come un centro di comando integrato che coordina i piani motori globali con la motivazione e la fisiologia interna degli organi.

Il ponte tra i nuclei profondi e la corteccia motoria

Attraverso l’analisi di un vasto set di dati comprendente oltre 860 partecipanti, i ricercatori hanno dimostrato che i centri cerebrali tipicamente colpiti dal Parkinson, come la substantia nigra e i nuclei coinvolti nella stimolazione cerebrale profonda, non sono collegati selettivamente alle aree muscolari specifiche, ma alla rete SCAN. Nei pazienti affetti da Parkinson, questa connessione diventa patologica: si verifica una condizione di iperconnettività tra il subcortex e la rete SCAN. Questo fenomeno è specifico per il Parkinson e non è stato rilevato in altri disturbi del movimento, come il tremore essenziale o la sclerosi laterale amiotrofica, rendendo l’iperconnettività della SCAN un potenziale biomarcatore diagnostico fondamentale.

Come le terapie attuali “resettano” la rete cerebrale

Lo studio ha monitorato gli effetti di diverse terapie, tra cui farmaci come la levodopa, la stimolazione cerebrale profonda (DBS) e l’ecografia focalizzata (MRgFUS). I risultati indicano che tutti i trattamenti efficaci portano a una riduzione della iperconnettività verso la rete SCAN, riportando la comunicazione cerebrale a livelli simili a quelli dei soggetti sani. È stato inoltre scoperto che i cosiddetti “punti ottimali” per l’inserimento degli elettrodi nella chirurgia DBS coincidono con i nodi della rete SCAN all’interno dei nuclei profondi, confermando che il successo clinico dipende direttamente dalla modulazione corretta di questo circuito integrato.

Raddoppiare l’efficacia con la neurostimolazione mirata

Una delle scoperte più entusiasmanti per il futuro delle cure riguarda la stimolazione magnetica transcranica (TMS), una tecnica non invasiva. In un esperimento controllato, i ricercatori hanno diviso i pazienti in due gruppi: uno ha ricevuto la stimolazione sulle aree motorie tradizionali, l’altro sui nodi della rete SCAN identificati tramite mappatura personalizzata. I pazienti del secondo gruppo hanno registrato una riduzione dei sintomi doppia rispetto al primo gruppo e un sollievo molto più rapido. Anche i risultati della chirurgia con ultrasuoni focali sono migliorati quanto più la lesione era vicina allo “sweet spot” talamico della rete SCAN.

Verso una nuova classificazione della malattia

Alla luce di queste evidenze, gli autori propongono di riconsiderare il Parkinson come un disordine della rete di azione somato-cognitiva. Questa nuova prospettiva sposta l’attenzione dai singoli sintomi periferici a una patologia dei circuiti cerebrali globali. Grazie alla risonanza magnetica funzionale (fMRI) di precisione, sarà possibile mappare la rete SCAN di ogni individuo, permettendo ai medici di personalizzare gli interventi chirurgici e le terapie non invasive con un’accuratezza senza precedenti, migliorando drasticamente la qualità della vita dei pazienti e riducendo gli effetti collaterali.