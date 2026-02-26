La Russia incrementa le esportazioni di Urals verso la Cina mentre l’India frena gli acquisti

La Russia punterà a mantenere stabili le sue esportazioni di greggio Urals a marzo, incrementando le spedizioni in Cina, poiché l’India, un acquirente chiave, sta riducendo gli acquisti a seguito di un accordo commerciale con gli Stati Uniti. Le opzioni di esportazione per i carichi marittimi di Urals sono destinate a ridursi il mese prossimo, con l’India che dovrebbe ridurre drasticamente gli acquisti. I fornitori si stanno rivolgendo alla Cina, il principale importatore mondiale di greggio, poiché la Turchia, il terzo acquirente di Urals, non ha la capacità di processare più barili russi. Secondo un trader, “nel mercato attuale la Russia ha due opzioni principali: aumentare gli sconti o ridurre la produzione. Entrambe le opzioni aumenterebbero la pressione sulle entrate di bilancio del Cremlino”.

Gli operatori di mercato prevedono che gli sconti per l’Urals in Cina potrebbero aumentare di 2-5 dollari al barile dagli attuali 10-12 dollari al barile, con alcuni che prevedono tagli più significativi nei prossimi mesi. “Non ci sono ancora stati nuovi accordi per l’Urals in Cina, ma i trader si stanno preparando a un inizio delle trattative a circa -15 dollari al barile, con consegna franco nave, su base DES”, ha dichiarato all’agenzia Reuters una fonte commerciale.

Le importazioni di petrolio russo in Cina a febbraio potrebbero aumentare per il terzo mese consecutivo, raggiungendo potenzialmente il record di 2,1 milioni di barili al giorno, poiché le raffinerie indipendenti approfittano degli sconti sui carichi a seguito della riduzione degli acquisti da parte dell’India. Ciononostante, alcuni operatori di mercato avvertono che la domanda cinese di petrolio russo potrebbe essere vicina al picco. “Aprile potrebbe essere un mese critico per le spedizioni. Le ‘teiere’ cinesi (piccole raffinerie) avranno fatto scorta, la domanda potrebbe diminuire e la Russia potrebbe essere costretta a ridurre la produzione, ma la situazione resta instabile”, ha affermato una fonte di una delle principali compagnie petrolifere occidentali.

Ulteriori sconti “potrebbero contribuire a sostenere elevati volumi di importazione in Cina nei prossimi mesi”, hanno aggiunto le fonti. Si prevede che l’India ridurrà drasticamente le importazioni di Urals da marzo, con volumi previsti in calo ad aprile a circa 400.000 barili al giorno. Secondo fonti di mercato, la raffineria di Nayara probabilmente sarà l’unico importatore rimasto. Le importazioni indiane di petrolio russo sono diminuite del 12% a gennaio rispetto a dicembre, e si prevede che la tendenza al ribasso continuerà anche questo mese.