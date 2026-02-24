La Slovacchia chiede all’Ue un’ispezione urgente dell’oleodotto Druzhba

Il governo slovacco ha chiesto alla Commissione Europea di ispezionare l’oleodotto Druzhba in Ucraina per determinare se sia effettivamente inadatto al trasporto di petrolio, ha dichiarato il ministro degli Affari Esteri ed Europei slovacco, Juraj Blanar. “L’approccio della parte ucraina non ci è chiaro. Non mantengono contatti con noi e non ci forniscono le informazioni necessarie nonostante le richieste dei nostri rappresentanti di accedere al sito del danno all’oleodotto. Abbiamo anche chiesto al Commissario europeo per l’Energia, Dan Jorgensen, di inviare una squadra di ispezione sul posto per stabilire la gravità del danno, tale da impedire la continuazione delle forniture di petrolio”.

La raffineria slovacca Slovnaft “garantisce il 15% del consumo di petrolio dell’Ucraina”, ha affermato Blanar, aggiungendo che la Slovacchia fornisce elettricità al Paese vicino in caso di necessità. “Stiamo aiutando l’Ucraina il più possibile, non capiamo perché non ci sia alcuna risposta da parte loro e perché non possiamo visitare il sito del danno all’oleodotto per decidere come affrontare congiuntamente la situazione. Sono fermamente convinto che la parte ucraina approfitterà di questo momento per negoziare e che non dovremo adottare ulteriori misure di ritorsione. Dobbiamo sapere cosa ci aspetta e quindi abbiamo bisogno di informazioni pertinenti sullo stato dell’oleodotto”, ha aggiunto Blanar.

Le forniture di petrolio russo in transito alla Slovacchia attraverso l’oleodotto Druzhba attraverso l’Ucraina sono sospese dall’inizio di febbraio. Il 18 febbraio il governo slovacco ha dichiarato lo stato di crisi a causa della carenza di petrolio. Ieri il canale televisivo TA-3 ha riferito della sospensione delle forniture di energia elettrica dalla Slovacchia all’Ucraina, citando il premier slovacco Robert Fico. Le autorità ungheresi hanno anche riferito che le forniture di petrolio tramite oleodotto al Paese sono cessate a fine gennaio.