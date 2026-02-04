La Spagna invia 6 generatori in Ucraina: energia per oltre 14.000 persone

Il governo spagnolo ha consegnato alle autorità ucraine 6 generatori elettrici in grado di fornire energia a più di 14.000 persone. “La Spagna continuerà a sostenere il popolo e il governo dell’Ucraina”, ha affermato il ministro degli Esteri iberico José Manuel Albares alla cerimonia di consegna dei generatori all’ambasciatrice dell’Ucraina in Spagna, Yuliia Sokolovsjka. “Oggi siamo venuti ad Arganda del Rey per consegnare 6 generatori in grado di fornire energia a più di 14.000 persone. Si tratta di 3 generatori di grande portata e 3 di media potenza che la Cooperazione spagnola ha acquistato per l’immediato invio in Ucraina attraverso il Meccanismo europeo di protezione civile”, ha aggiunto.

I continui bombardamenti russi hanno causato una perdita del 70% della capacità elettrica dell’Ucraina. Gli attacchi al sistema elettrico si sono intensificati dalla seconda metà del 2025, colpendo l’intero territorio del Paese, compresa la capitale Kiev, dove i sistemi antiaerei attenuavano gli effetti di questi attacchi. Ora, le interruzioni di corrente in tutto il territorio durano dalle 12 alle 16 ore, con temperature che in inverno possono scendere ogni giorno fino a -20°C, ricorda il ministero degli Esteri spagnolo in una nota. Madrid aveva già inviato generatori a Kiev. “Appena tre mesi fa, nell’ottobre 2025, in previsione di un inverno rigido, avevamo inviato 70 generatori di dimensioni più ridotte. Lo stesso abbiamo fatto all’inizio del 2025 e negli anni precedenti. Tuttavia, di fronte agli attacchi senza precedenti che stanno subendo le infrastrutture energetiche ucraine, questa è la più grande spedizione in termini di potenza combinata fino ad oggi”, ha sottolineato il ministro. In totale, questi generatori forniranno una potenza di 6,3 megawatt.