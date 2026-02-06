La Tempesta Penha devasta le Filippine, alluvioni diffuse | FOTO e VIDEO

La tempesta tropicale Penha, soprannominata a livello locale Basyang, ha colpito le Filippine causando già alluvioni e gravi disagi nelle aree costiere e interne. Nel Sud di Bohol è stata diramata l’allerta vento di livello 2, con raffiche intense e mare molto agitato. I pescatori di Barangay Manga hanno messo in sicurezza le imbarcazioni, mentre numerose comunità affrontano inondazioni e rischio frane. Le lezioni restano sospese nelle Visayas orientali e a Caraga e i collegamenti marittimi sono stati interrotti. Nel Surigao del Sur oltre 17mila famiglie risultano colpite e migliaia di persone sono state evacuate nei centri di accoglienza o ospitate da parenti.

La tempesta Penha travolge le Filippine