La Terra primordiale e il segreto dei due volti: come la tettonica a placche e i regimi a coperchio stagnante hanno convissuto nell’Adeano

Il primo miliardo di anni della storia terrestre ha assistito a eventi cruciali come la nascita del magmatismo continentale, la formazione degli oceani e l’emergere della vita. Tuttavia, ricostruire come si siano formati i primi continenti è un’impresa ardua a causa dell’assenza di rocce preservate risalenti a quell’epoca. Fino ad oggi, il dibattito scientifico si è diviso tra due modelli opposti per l’eone Adeano: un inizio precoce della tettonica a placche e della subduzione oppure un regime di coperchio stagnante (stagnant-lid), dove una crosta immobile veniva periodicamente alimentata da pennacchi mantellici. Uno studio rivoluzionario, basato sull’analisi di rari zirconi detritici, suggerisce ora che entrambi i modelli potrebbero essere corretti, operando contemporaneamente in diverse regioni del pianeta

Le impronte chimiche nel cuore del cristallo

Per risolvere questo enigma geologico, i ricercatori hanno esaminato i rapporti degli elementi in traccia, come Nb, Sc, U e Yb, correlati all’età e ai rapporti isotopici di afnio (Hf) e ossigeno (O) in due delle più grandi suite di zirconi adeani conosciute: quelle dei sedimenti di Jack Hills in Australia occidentale e del Barberton Greenstone Belt in Sudafrica. Questi cristalli microscopici fungono da capsule del tempo. Elevati rapporti di U/Nb e Sc/Yb negli zirconi sono infatti considerati impronte digitali di magmi generati in contesti di subduzione e fusione idrata, tipici degli archi continentali. Al contrario, i regimi di coperchio stagnante producono zirconi con caratteristiche simili a quelle delle isole oceaniche, derivanti da processi “asciutti” alla base di una crosta spessa.

Jack Hills e Barberton: due mondi a confronto

I risultati mostrano una divergenza sorprendente tra i due siti analizzati. Più del 70% degli zirconi dell’Adeano provenienti da Jack Hills presenta un rapporto Sc/Yb superiore a 0,1, mentre il 47% mostra un rapporto U/Nb superiore a 20, segnali inequivocabili di un’attività legata alla subduzione già 4,4 miliardi di anni fa. Al contrario, gli zirconi di Barberton della stessa epoca mostrano prevalentemente firme coerenti con un regime di coperchio stagnante, con una transizione verso la subduzione che avviene solo molto più tardi, circa 3,8 miliardi di anni fa. Questa discrepanza implica che l’Adeano non fosse caratterizzato da uno stile tettonico uniforme, ma da una eterogeneità crostale senza precedenti, dove diversi terreni seguivano storie evolutive separate e contemporanee.

Cicli di fuoco e periodi di quiete

L’analisi degli isotopi dell’afnio ha permesso di identificare cicli specifici di evoluzione della crosta. Mentre i dati di Barberton suggeriscono un lungo periodo di rielaborazione della crosta esistente senza nuovi apporti dal mantello fino a 3,8 miliardi di anni fa, gli zirconi di Jack Hills rivelano una storia molto più dinamica. In Australia, si registrano due periodi principali di intensa subduzione, circa 4,0 Ga e 3,6 Ga, intervallati da fasi di quiete magmatica. Questo suggerisce che la subduzione nell’Adeano fosse un processo localmente variabile e di breve durata, molto diverso dalla tettonica a placche continua e stabile che osserviamo nel Fanerozoico. Inoltre, i rapporti elevati di isotopi di ossigeno trovati negli zirconi di Jack Hills confermano la presenza di oceani e condizioni abitabili, essenziali per la fusione idrata della crosta subdotta.

Verso un nuovo modello della Terra primordiale

La scoperta che diversi stili tettonici operassero simultaneamente richiede un modello geodinamico più flessibile e sfumato. Le simulazioni al computer supportano l’idea di un regime a coperchio mobile oscillante, dove periodi di alta mobilità crostale indotta da pennacchi si alternano a fasi di bassa mobilità. In questo scenario, gran parte della nuova crosta mafica sarebbe associata ai plume piuttosto che a centri di espansione passiva, e la formazione di granitoidi avverrebbe tramite la fusione di basalti idratati spinti in profondità. Questa visione riconcilia i dati apparentemente contraddittori provenienti da diverse parti del mondo, suggerendo che la Terra primordiale fosse un mosaico complesso di domini geologici in continua evoluzione, gettando le basi per la crescita dei futuri continenti e la nascita della vita.