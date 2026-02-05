L’architettura classica come simbolo dei valori dell’Occidente: Trump bandisce il modernismo con una direttiva molto legata all’Italia

Nel cuore del 2026, mentre il dibattito pubblico è spesso monopolizzato da tariffe doganali e sicurezza dei confini, la Casa Bianca ha deciso di aprire un fronte inaspettato quanto simbolico: quello dell’architettura. L’ultima direttiva presidenziale, significativamente intitolata “Architecture is Policy“, impone che tutti i nuovi edifici federali debbano rifarsi ai canoni del classicismo greco-romano e neoclassico. Per il pubblico italiano ed europeo, questa non è una semplice disputa accademica tra architetti, ma un ritorno prepotente a una visione del mondo dove la forma degli edifici serve a proiettare i valori di stabilità, gerarchia e continuità storica.

La fine dell’era del vetro e dell’astrazione

Per decenni, l’architettura istituzionale americana ed europea è stata dominata dal cosiddetto “Stile Internazionale” e dal brutalismo: strutture in cemento a vista, enormi facciate in vetro e forme astratte che cercavano di comunicare trasparenza, modernità e neutralità. La nuova dottrina di Washington rigetta queste premesse, definendo gli edifici modernisti come “alienanti” e “incapaci di ispirare rispetto civico”. Secondo la visione dell’amministrazione Trump, il cittadino deve potersi specchiare in un’architettura che parli un linguaggio comprensibile e familiare, lo stesso che ha definito le democrazie occidentali fin dalla loro nascita.

Il punto più interessante per noi europei risiede proprio in questo esplicito richiamo alle radici mediterranee. Imponendo colonne doriche, frontoni e simmetrie palladiane, gli Stati Uniti non stanno solo costruendo uffici postali o tribunali; stanno cercando di riappropriarsi di una “grammatica della civiltà” che ha la sua culla in Italia. È una mossa di soft power che punta a rinsaldare un’identità occidentale comune, contrapponendola alle architetture avveniristiche e spesso sradicate delle metropoli asiatiche o del Golfo Persico.

Un ponte estetico verso la destra europea

Questa “politica del marmo” trova una sponda naturale in molti movimenti politici europei che, da Roma a Budapest, da Parigi a Varsavia, chiedono da tempo un ritorno al decoro urbano e alla tutela della bellezza storica. In Italia, la patria di Vitruvio e Palladio, il dibattito assume sfumature particolari: mentre una parte della critica vede in questa mossa un pericoloso ritorno a un’estetica celebrativa che ricorda periodi bui del Novecento, un’altra fetta dell’opinione pubblica guarda con interesse alla volontà di sfidare il dominio del “cubo di vetro” globale.

“L’architettura non è un esercizio artistico privato pagato con fondi pubblici, ma il palcoscenico visibile della sovranità di un popolo“. Questa frase, che circola nei corridoi del Dipartimento di Stato, riassume il nucleo della contesa. Per l’amministrazione americana, l’architettura d’avanguardia ha fallito nel compito di creare un senso di appartenenza, producendo invece non-luoghi che potrebbero trovarsi indifferentemente a Pechino o a Francoforte. Il classicismo di ritorno, dunque, viene proposto come un antidoto alla globalizzazione estetica, una sorta di “protezionismo della bellezza” che mira a ricostruire un senso di luogo e di storia.

Le implicazioni pratiche e il rischio del pastiche

Tuttavia, il passaggio dalla teoria alla pratica solleva dubbi non trascurabili, specialmente tra i tecnici europei abituati a gestire un patrimonio storico millenario. Costruire oggi secondo i canoni classici non significa solo disegnare colonne, ma padroneggiare materiali e maestranze che nel tempo sono diventate rare e costosissime. Il rischio, avvertono molti critici, è quello di scivolare nel “kitsch” o in una sorta di Disneyland del potere, dove la forma classica è solo un rivestimento superficiale applicato su strutture moderne, privo della profondità e della logica costruttiva degli originali.

Nonostante queste riserve, il segnale politico resta di una potenza inaudita. Nel 2026, l’America di Trump sembra voler dire al mondo che il futuro non si costruisce necessariamente guardando avanti verso l’ignoto, ma riscoprendo le fondamenta del passato. Per l’Europa, questo significa confrontarsi nuovamente con la propria eredità: siamo ancora i custodi di quel linguaggio universale della bellezza, o lasceremo che siano altri a usarlo come bandiera ideologica per definire il nuovo ordine mondiale?