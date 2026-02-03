Le mega-onde del Ciclone Harry hanno innescato un meraviglioso evento di proporzioni straordinarie nei fondali tra Malta e la Sicilia

Il passaggio del Ciclone Harry nel gennaio 2026 sarà ricordato a lungo, non soltanto per i danni inflitti alle infrastrutture costiere a causa delle furiose mareggiate in Calabria, Sicilia, Malta e Sardegna, ma anche per un fenomeno invisibile che si è consumato sotto la superficie tumultuosa del mare. Mentre a terra si contavano i danni, nelle profondità del Canale di Sicilia si stava verificando un evento di proporzioni straordinarie, una sorta di “aratura” dei fondali marini che promette di trasformare i prossimi mesi in un periodo di eccezionale floridezza biologica. Le analisi scientifiche, incrociando i dati fisici delle boe ondametriche con quelli biologici, ci raccontano una storia di rinascita in cui la violenza degli elementi diventa il motore primario della catena alimentare.

Il gigante d’acqua: l’onda record tra Malta e Portopalo

Per comprendere la portata dell’evento biologico, è necessario partire dalla fisica pura, ovvero dall’energia cinetica scaricata in mare. Sebbene le rilevazioni maltesi abbiano registrato dati impressionanti, è sul versante siciliano che la tempesta ha mostrato il suo volto più feroce. La boa della Rete Ondametrica Nazionale situata al largo di Portopalo di Capo Passero ha segnato un record che entra di diritto nella storia della meteorologia mediterranea: un’onda singola di ben 16,6 metri di altezza. Per avere un termine di paragone, stiamo parlando di una massa d’acqua alta come un palazzo di cinque piani che si muove a velocità sostenuta. Non si è trattato di un semplice moto ondoso superficiale, ma di un trasferimento di energia talmente violento da non limitarsi ai primi metri d’acqua. La fisica oceanografica ci insegna che un moto ondoso di tale ampiezza possiede una forza capace di propagarsi verticalmente verso il basso, influenzando la colonna d’acqua fino a profondità che, in condizioni normali, rimangono in uno stato di quiete o di lento scorrimento.

Il frullatore oceanico: la rottura del termoclino svelata dalla ricerca congiunta

Il meccanismo chiave è stato svelato da un progetto di ricerca congiunto che ha visto la collaborazione tra l’Università di Malta, l’Istituto di Scienze Marine del CNR italiano e gli atenei siciliani. Questi studi integrati hanno dimostrato che onde giganti come quella al largo di Portopalo agiscono come un immenso mescolatore meccanico. In condizioni di calma, il Mediterraneo è un mare stratificato: le acque superficiali sono più calde e illuminate ma povere di nutrienti, che tendono a precipitare verso il fondo; le acque profonde, al contrario, sono fredde, buie e ricchissime di sali minerali, nitrati e fosfati, che tuttavia rimangono “intrappolati” in basso. Le simulazioni numeriche elaborate dai ricercatori hanno confermato che la violenza della tempesta Harry ha rotto questa stratificazione. L’energia delle onde ha rimescolato la colonna d’acqua fino a toccare la piattaforma continentale (tra i 100 e i 200 metri di profondità in quel tratto), riportando in sospensione tonnellate di sedimenti e nutrienti inerti e spingendoli prepotentemente verso la superficie.

La concimazione naturale e la conferma satellitare

Quello che accade successivamente è pura biochimica, monitorata quasi in tempo reale grazie ai dati di telerilevamento del programma europeo Copernicus. I nutrienti risaliti dagli abissi, trovandosi improvvisamente esposti alla luce solare degli strati superficiali, hanno innescato il processo di fotosintesi a una velocità esplosiva. È il fenomeno dell’upwelling indotto dalla tempesta, una vera e propria concimazione liquida. I primi a beneficiare di questo banchetto sono gli organismi microscopici che compongono il fitoplancton. Le immagini satellitari analizzate nelle settimane successive hanno mostrato un cambiamento netto nel colore del mare, virato verso tonalità di verde intenso o azzurro lattiginoso: il segnale inequivocabile di una fioritura algale massiva. Non inquinamento, ma vita. Il fitoplancton converte i sali minerali in materia organica, diventando pascolo per lo zooplancton, il secondo anello della catena.

Le conseguenze per la pesca e la biodiversità

L’effetto domino generato dall’onda di Portopalo si tradurrà in un beneficio tangibile per l’economia ittica e la biodiversità locale nei mesi a venire. L’abbondanza di zooplancton attira i pesci foraggio come sardine e acciughe, che trovano in queste acque “fertilizzate” le condizioni ideali per nutrirsi e riprodursi. A loro volta, questi banchi attirano i grandi predatori pelagici. Nelle conclusioni preliminari del loro report, gli scienziati sottolineano un paradosso fondamentale: queste tempeste, pur distruttive per l’uomo, sono vitali per evitare che il Mediterraneo diventi un mare oligotrofico, ovvero povero di vita. Il Ciclone Harry, con la sua violenza record, ha garantito la sopravvivenza e la prosperità delle specie marine per la stagione in arrivo, ricaricando le “batterie” biologiche del Mediterraneo centrale.