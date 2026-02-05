L’Europa dichiara guerra alla flotta fantasma di Putin: cosa sta succedendo in mare

Il quarto anniversario dell’invasione russa in Ucraina segna una svolta drastica nella strategia di pressione economica di Bruxelles contro Mosca. Non si tratta più soltanto di tabelle Excel, tetti al prezzo del greggio o sanzioni finanziarie astratte, ma di una vera e propria sfida marittima che si gioca a poche miglia dalle coste italiane, greche e nordeuropee. Al centro della contesa c’è la cosiddetta “flotta fantasma”, una sterminata armata di navi cisterna obsolete, prive di assicurazioni standard e registrate sotto bandiere di comodo, che la Russia utilizza per aggirare l’embargo e continuare a immettere milioni di barili di petrolio nei mercati globali.

Il punto di rottura, più che economico, è diventato di sicurezza ambientale e nazionale. Per il pubblico europeo, e in particolare per i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, il pericolo non è più solo geopolitico, ma tangibile e catastrofico. Queste imbarcazioni, spesso definite “navi zombie”, hanno un’età media che supera i vent’anni e operano al di fuori di qualsiasi protocollo di sicurezza internazionale. Il recente caso della petroliera Grinch, intercettata e posta sotto sorveglianza dalla Marina francese al largo di Marsiglia, ha sollevato un velo di inquietudine su ciò che transita quotidianamente nei nostri mari. Una collisione o un guasto strutturale di una di queste navi cariche di greggio, prive di una copertura assicurativa valida per il risarcimento dei danni, provocherebbe un disastro ecologico senza precedenti che i contribuenti europei si troverebbero a pagare interamente di tasca propria.

La metamorfosi della strategia europea è guidata da una coalizione di quattordici nazioni, tra cui figurano pesi massimi come Francia, Germania e Gran Bretagna. L’obiettivo è passare da un sistema di “price cap”, che si è rivelato poroso e facilmente aggirabile tramite intermediari in zone grigie come gli Emirati Arabi o la Turchia, a un bando totale sui servizi marittimi. Questo significherebbe vietare categoricamente l’accesso alle acque territoriali, ai servizi di rimorchio, di pilotaggio e alle assicurazioni per qualsiasi nave sospettata di far parte della rete di approvvigionamento russa. La novità più rilevante è la disponibilità degli stati membri a considerare queste navi come “effettivamente apolidi”. Utilizzando identità falsificate e cambiando bandiera con una frequenza frenetica tra registri compiacenti come quelli di Sierra Leone o Camerun, molte di queste petroliere perdono la protezione del diritto internazionale della navigazione, aprendo la strada a intercettazioni e ispezioni forzate in mare aperto.

Oltre al rischio di marea nera, emerge un profilo di minaccia ancora più insidioso legato alla sicurezza dei confini. Rapporti di intelligence indicano che la flotta fantasma non trasporta solo energia, ma funge da piattaforma per attività di disturbo elettronico e raccolta di informazioni. Alcune imbarcazioni sono state identificate come fonti di segnali di disturbo GPS che interferiscono con la navigazione civile nel Baltico e nel Mediterraneo, mettendo a rischio la sicurezza dei voli di linea e del traffico mercantile legittimo. In questo senso, la battaglia contro il petrolio di Putin si è fusa con la necessità di proteggere le infrastrutture critiche sottomarine, come cavi dati e gasdotti, che queste navi “invisibili” potrebbero monitorare o sabotare sotto la copertura di normali operazioni commerciali.

La reazione di Mosca a questo nuovo giro di vite è un misto di sfida e preoccupazione. Sebbene il Cremlino abbia cercato di nazionalizzare la flotta, offrendo garanzie della propria Banca Centrale per sostituire le assicurazioni occidentali, il costo logistico sta diventando insostenibile. Ogni intercettazione, come quella avvenuta di recente per mano delle forze statunitensi e francesi, aumenta i premi assicurativi “ombra” e costringe la Russia a fare affidamento su intermediari sempre più costosi. Gli esperti suggeriscono che l’economia russa stia entrando in una fase di estrema vulnerabilità proprio nel 2026, con le entrate petrolifere in calo e un accesso al credito internazionale quasi azzerato.

L’Europa si trova dunque di fronte a un dilemma di esecuzione. Un blocco navale de facto o un’ondata di sequestri potrebbe innescare un’escalation militare con le scorte navali russe, ma l’inerzia non è più un’opzione tollerabile. Il rischio di vedere una vecchia petroliera russa spezzarsi in due davanti alle coste della Sardegna o della Sicilia, senza che nessuno sia legalmente responsabile per la bonifica, sta spingendo i governi europei verso un’azione muscolare che fino a pochi mesi fa era considerata impensabile. La partita per il futuro dell’energia e della sicurezza marittima europea si gioca ora sull’acqua, contro una flotta di spettri che minaccia di trasformare una guerra di terra in una catastrofe dei mari.