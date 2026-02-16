L’incredibile storia del Presidents’ Day e del compleanno di Washington: il giallo della festa nazionale americana

Ogni terzo lunedì di febbraio, gli Stati Uniti si fermano per celebrare una delle ricorrenze più sentite e, al tempo stesso, confuse del calendario civile. Per la maggior parte dei cittadini e per i grandi centri commerciali si tratta del Presidents’ Day, una giornata dedicata a onorare tutti coloro che hanno guidato la nazione dalla sua fondazione a oggi. Tuttavia, scavando negli archivi storici e legislativi, emerge una realtà diversa: a livello ufficiale, la festività è ancora dedicata esclusivamente al compleanno di George Washington. Questa discrepanza tra nome popolare e denominazione legale è il risultato di decenni di compromessi politici, strategie di marketing e riforme del calendario che hanno trasformato una celebrazione biografica in un tributo collettivo al potere esecutivo.

Le radici storiche e il mito del 22 febbraio

Il primo presidente degli Stati Uniti nacque ufficialmente il 22 febbraio 1732. Per quasi un secolo, la sua figura è stata l’unica a ricevere un omaggio pubblico così solenne, paragonabile quasi a una festività religiosa. Nel 1879, il Congresso dichiarò il compleanno di Washington una festa federale ufficiale, inizialmente valida solo per i dipendenti governativi del distretto di Columbia e poi estesa a tutto il Paese. Era la prima volta che un individuo riceveva un onore simile, cementando il ruolo di Washington come “Padre della Patria”. Per generazioni, gli americani hanno celebrato questa data con balli, parate e letture pubbliche dei suoi discorsi, mantenendo un legame diretto con il giorno esatto della sua nascita.

Il lunedì festivo e la riforma del 1968

La grande trasformazione avvenne nel 1968 con l’approvazione dell’Uniform Monday Holiday Act. Questa legge, entrata in vigore nel 1971, fu pensata per razionalizzare il calendario dei lavoratori, spostando diverse festività al lunedì più vicino per creare i cosiddetti “ponti” o fine settimana lunghi. L’obiettivo era duplice: ridurre l’assenteismo infrasettimanale e stimolare l’economia attraverso il turismo e i consumi. Fu proprio in questo contesto che la festa di Washington venne spostata al terzo lunedì di febbraio. Tuttavia, questo cambiamento creò un paradosso temporale: la celebrazione cade ora sempre tra il 15 e il 21 del mese, il che significa che il compleanno di Washington non viene mai festeggiato nel giorno reale della sua nascita, il 22 febbraio.

L’ombra di Abraham Lincoln e il compromesso mancato

Durante il dibattito sulla riforma del 1968, emerse una proposta per rinominare ufficialmente la festa in Presidents’ Day, con l’intento di onorare anche Abraham Lincoln, il cui compleanno ricorre il 12 febbraio. Lincoln, l’uomo che salvò l’Unione durante la Guerra Civile, godeva di un prestigio immenso, ma la sua figura era ancora vista con sospetto in alcuni Stati del Sud. Il Congresso, per evitare di riaprire vecchie ferite regionali, decise di mantenere il nome originale di “Washington’s Birthday“. Nonostante questo rifiuto legislativo, l’uso del termine collettivo prese piede rapidamente nella cultura popolare, alimentato dall’idea che fosse giusto celebrare entrambi i giganti della storia americana nello stesso periodo dell’anno.

Dal patriottismo al marketing commerciale

Se oggi chiamiamo questa ricorrenza Presidents’ Day, il merito (o la colpa) è in gran parte dei pubblicitari. Negli anni ’80, le grandi catene di distribuzione capirono che un nome più generico e inclusivo era perfetto per lanciare campagne di sconti massicce. Le “Vendite del compleanno di Washington” divennero le “Vendite del Giorno dei Presidenti“, trasformando un momento di riflessione storica in uno dei periodi di shopping più intensi dell’anno negli Stati Uniti. Mentre il governo federale rimane fedele alla tradizione del singolo presidente, molti singoli Stati hanno cambiato ufficialmente il nome della festa nei loro statuti, creando un mosaico normativo dove la stessa giornata viene celebrata sotto insegne diverse a seconda del confine statale che si attraversa.