L’odore delle mummie racconta nuovi segreti dell’antico Egitto

L’arte della mummificazione è stata a lungo avvolta nel mistero, ma una nuova ricerca mostra che l’odore stantio dei resti mummificati aiuta a sbloccare importanti informazioni su questa antica pratica. Lo studio, guidato da chimici dell’Università di Bristol, rivela che l’aroma sfuggente è molto più di una semplice conseguenza del decadimento dovuto all’età; racchiude infatti una potente miscela di materiali per l’imbalsamazione e bende conservate, che rivelano come i meticolosi processi si siano evoluti nel corso di molti secoli. L’autrice principale, Wanyue Zhao, ricercatrice associata in geochimica organica presso l’Università di Bristol, ha dichiarato: “I risultati rappresentano un significativo passo avanti nel migliorare la nostra comprensione della storia egizia e dell’affascinante rituale della mummificazione. La nostra analisi dei profumi associati ha rivelato nuove informazioni su come la pratica si sia sviluppata nel corso dei secoli, diventando sempre più sofisticata”.

Il team di ricerca ha utilizzato tecniche pionieristiche per analizzare l’aria attorno a piccoli campioni di mummie grandi quanto un granello di pepe. I metodi tradizionali spesso richiedono la dissoluzione del materiale con solventi, risultando più dannosi per i fragili reperti.

Combinando la microestrazione in fase solida con la gascromatografia e la spettrometria di massa ad alta risoluzione, i ricercatori sono riusciti a intrappolare i gas presenti in piccole fiale, così che i vari odori – noti come Composti Organici Volatili (VOC) – potessero essere separati e analizzati nei minimi dettagli.

Lo studio, pubblicato sul Journal of Archaeological Science, ha esaminato 35 campioni di balsami e bende prelevati da 19 mummie che coprono oltre 2.000 anni di storia egizia, tra il 3200 a.C. e il 395 d.C. Nei campioni sono stati identificati 81 VOC distintivi, tutti fornendo indizi fondamentali su come e quando la mummificazione veniva eseguita.

Questi composti, anche se presenti in quantità minime, sono stati raggruppati in 4 principali categorie collegate alle sostanze utilizzate nell’imbalsamazione: grassi e oli producevano composti aromatici e acidi grassi a catena corta; la cera d’api contribuiva con acidi grassi monocarbossilici e composti cinnamici; le resine vegetali rilasciavano composti aromatici e sesquiterpenoidi; e il bitume produceva composti naftenici.

Zhao ha aggiunto: “I nostri risultati hanno mostrato che i modelli chimici variavano nei diversi periodi storici. Le mummie più antiche avevano profili più semplici, dominati da grassi e oli, mentre quelle più recenti mostravano miscele più complesse che incorporavano resine importate e bitume. Tali materiali erano più costosi e richiedevano preparazioni più specializzate, man mano che la pratica diventava più avanzata”.

I profili chimici indicavano anche variazioni a seconda della regione del corpo da cui venivano prelevati i campioni. “Per esempio, i campioni provenienti dalle teste contenevano spesso schemi diversi rispetto a quelli dei busti, suggerendo che gli imbalsamatori applicassero ricette distinte alle varie parti del corpo, probabilmente per favorire la conservazione. Si tratta di un ambito che richiede ulteriori analisi e ricerche per comprendere meglio quali tecniche venivano utilizzate e perché”, ha aggiunto Zhao.

I risultati forniscono un’analisi più dettagliata delle composizioni note dei balsami, approfondendo la comprensione esistente dei complessi processi coinvolti e della loro evoluzione.

Il coautore dello studio Richard Evershed, professore di chimica presso l’Università di Bristol, ha dichiarato: “La nostra analisi dei composti volatili si è dimostrata sufficientemente sensibile da rilevare residui a concentrazioni estremamente basse. Ad esempio, i biomarcatori del bitume erano in precedenza difficili da individuare con i metodi più vecchi basati sui residui solubili. Questo approccio amplia lo studio delle pratiche funerarie dell’antico Egitto, offrendo un quadro più chiaro e completo delle ricette di mummificazione, della scelta dei materiali e delle strategie di conservazione”.

Anche musei e collezioni storiche possono trarne beneficio. Il campionamento dell’aria offre uno strumento rapido e non distruttivo per l’analisi preliminare di mummie fragili, consentendo ai curatori di raccogliere informazioni chimiche preservando l’integrità fisica.

Il coautore dello studio Ian Bull, professore di chimica analitica presso l’Università di Bristol, ha aggiunto: “Il campionamento fisico mantiene ancora un ruolo nei lavori più dettagliati, tuttavia l’analisi dei composti volatili rappresenta un primo passo efficace e illuminante per studiare i resti imbalsamati attraverso collezioni e periodi storici”.