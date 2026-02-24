Longevità e welfare, l’Emilia-Romagna fa scuola: a Bologna la presentazione di “Anime sagge”

Nell’Italia che è tra i paesi più vecchi del mondo, “la consapevolezza della portata di questo fenomeno ha generato una mole di ricerche, analisi, narrazioni, progetti di intervento in diversi ambiti”. Tra queste “Anime sagge” il volume del docente di diritto commerciale Francesco Vella, edito da Il Mulino, che verrà presentato domani, 25 febbraio, alle 18 a Palazzo Magnani a Bologna. La presentazione di ‘Anime Sagge’ è occasione per raccontare il percorso promosso in questi due anni dal Forum del Terzo settore dell’Emilia-Romagna e dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna sul tema ‘Dalla longevità alla non autosufficienza’. Il libro contiene la testimonianza di pratiche innovative realizzate da terzo settore e pubbliche amministrazioni sui temi dell’abitare, sui servizi socio sanitari, sull’invecchiamento attivo.

“Ancora una volta si evidenzia che in Emilia-Romagna terzo settore e pubbliche amministrazioni continuano a progettare insieme per rispondere al meglio ai bisogni delle persone”, sottolinea Alberto Alberani, portavoce del Forum e nel gruppo dei relatori dell’incontro di domani, in cui verranno portati i risultati del lavoro svolto da Forum del Terzo settore e Fondazione che ha coinvolto strutture pubbliche e coop sociali che hanno studiato attività innovative e proposto idee appunto sui temi dell’abitare, dei servizi socio-sanitari, dell’invecchiamento attivo presenti nel libro. Che, infatti, prende spunto dai tavoli di lavoro organizzati dalla Fondazione da cui sono uscite le proposte operative già applicate in diverse realtà emiliano-romagnole, “con l’auspicio che possano diventare modelli di lavoro per chi si occupa a vario titolo di politiche sociali e sanitarie, di welfare, di servizi alla persona”, favorendo un approccio di sistema al fenomeno.