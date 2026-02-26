L’origine antichissima della Malaria: come l’arrivo dell’homo erectus ha cambiato il DNA delle zanzare

La storia della lotta tra l’uomo e la malaria ha radici molto più profonde di quanto immaginato finora, risalendo a un’epoca in cui i nostri antenati muovevano i primi passi nelle foreste tropicali dell’Asia. Secondo una ricerca innovativa pubblicata sulla rivista Scientific Reports , l’evoluzione dell’antropofilia — ovvero la specifica preferenza delle zanzare per il sangue umano — non è stata una risposta alla comparsa dell’uomo moderno, bensì all’arrivo del ben più antico Homo erectus. Il team di ricerca, guidato da Upasana Shyamsunder Singh e Catherine Walton, ha utilizzato tecniche di filogenomica avanzata per tracciare il percorso evolutivo del gruppo Anopheles leucosphyrus, svelando come i cambiamenti ambientali e la presenza dei primi ominidi abbiano innescato una mutazione comportamentale che ancora oggi condiziona la salute globale.

Le radici evolutive del gruppo Leucosphyrus nel Sundaland

Il gruppo Anopheles leucosphyrus comprende diverse specie di zanzare nel Sud-est asiatico, alcune delle quali sono oggi vettori estremamente efficienti della malaria umana, mentre altre continuano a nutrirsi principalmente di primati non umani nelle chiome delle foreste. Attraverso il sequenziamento del DNA di 38 individui appartenenti a 11 specie diverse, i ricercatori hanno ricostruito un albero genealogico molecolare che colloca l’origine di queste zanzare nel Pliocene. Durante questo periodo, la regione del Sundaland, un’area che comprendeva la penisola malese, il Borneo, Sumatra e Giava, era ricoperta da fitte foreste pluviali perenni. Le analisi indicano che lo stato ancestrale di queste zanzare era il nutrimento a spese dei primati nelle zone alte della foresta, una specializzazione facilitata dall’abbondanza di ospiti in un ecosistema stabile.

La transizione verso il sangue umano nel Pleistocene inferiore

Il passaggio cruciale verso l’antropofilia è avvenuto nel Pleistocene inferiore, in un arco temporale compreso tra 2,9 e 1,6 milioni di anni fa. Questo mutamento genetico e comportamentale ha preceduto di gran lunga l’arrivo dell’Homo sapiens nella regione, avvenuto solo tra 76.000 e 63.000 anni fa. Lo studio suggerisce che questa evoluzione sia avvenuta probabilmente una sola volta attraverso un processo di introgressione adattiva, permettendo alle zanzare di sintonizzarsi sull’odore corporeo dei primi ominidi. Questa scoperta ribalta le precedenti teorie che collegavano la nascita dei vettori della malaria allo sviluppo dell’agricoltura o alla densità delle popolazioni umane moderne, dimostrando che il legame biologico tra zanzare e genere Homo è millenario.

Homo erectus come motore del cambiamento biologico

L’arrivo di Homo erectus nel Sud-est asiatico, stimato intorno a 1,8 milioni di anni fa, ha fornito alle zanzare una nuova ed abbondante fonte di nutrimento al suolo. In quel periodo, il clima globale stava diventando più freddo e secco, portando alla frammentazione delle foreste pluviali e alla creazione di corridoi di foresta stagionale e praterie. In questo scenario di mutamento ambientale, la capacità di cercare ospiti non più solo nella volta forestale ma anche a terra è diventata un vantaggio evolutivo decisivo. La ricerca sottolinea che per innescare un cambiamento genetico così complesso nei recettori olfattivi delle zanzare, la presenza di Homo erectus nel Sundaland deve essere stata significativa e costante, tale da esercitare una pressione selettiva sulle popolazioni di insetti.

Prove non archeologiche della colonizzazione degli ominidi

Oltre a chiarire la storia della malaria, questo studio offre un contributo fondamentale all’archeologia e alla paleoantropologia. I dati molecolari derivati dalle zanzare forniscono una prova indipendente e non archeologica che supporta i limitati record fossili sulla colonizzazione precoce del Sud-est asiatico da parte degli ominidi. Se le zanzare hanno sviluppato una preferenza per gli esseri umani già nel Pleistocene inferiore, significa che i nostri antenati non erano semplici viandanti di passaggio, ma popolazioni stabilite e integrate nell’ecosistema asiatico molto prima di quanto ipotizzato da alcune teorie cronologiche. Questa co-evoluzione millenaria tra ospite e vettore mette in luce la resilienza biologica della malaria e spiega perché sia così difficile eradicare una malattia le cui radici sono intrecciate con l’origine stessa del nostro genere.