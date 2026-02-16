Luna, ancora problemi nel nuovo test del razzo della missione Artemis II

Al Kennedy Space Center in Florida è stato un weekend di intenso lavoro per i tecnici della NASA, alle prese con un nuovo problema tecnico del razzo Space Launch System destinato alla missione Artemis II, che porterà quattro astronauti in volo attorno alla Luna. Nel corso del test di affidabilità effettuato il 13 febbraio per verificare l’esito della sostituzione di due guarnizioni (cambiate dopo la perdita di idrogeno che a inizio febbraio aveva causato l’interruzione della prova generale del lancio), i tecnici hanno infatti rilevato un’inaspettata riduzione del flusso di idrogeno liquido durante il rifornimento del serbatoio del primo stadio. Secondo le prime valutazioni, il problema sarebbe legato a un filtro difettoso che dovrà essere sostituito. Il test di sicurezza si è concluso quando si è passati alla modalità di riempimento rapido per l’idrogeno liquido, proprio il momento in cui il flusso e la pressione avrebbero dovuto sottoporre le guarnizioni a maggiore stress.

Nonostante questo, la NASA ha affermato che gli ingegneri hanno raggiunto comunque diversi obiettivi chiave del test. Il capo della NASA Jared Isaacman ha scritto in un post che il test “ha fornito una grande quantità di dati” e che sono stati osservati “tassi di perdita significativamente inferiori” rispetto a quelli rilevati durante la prova generale di inizio febbraio. In quel caso, le concentrazioni di gas idrogeno nell’area intorno al collegamento di rifornimento avevano superato il 16% (il limite di sicurezza imposto dalla NASA) raggiungendo il valore più alto di qualsiasi perdita osservata durante la campagna di lancio di Artemis I nel 2022. Da allora, l’agenzia spaziale statunitense ha riesaminato il proprio limite di sicurezza alzandolo dal 4% (il valore soglia mantenuto fin dai tempi del programma Space Shuttle) fino al 16%.

John Honeycutt, Presidente del team di gestione della missione Artemis II, ha precisato che la decisione di allentare il limite di sicurezza tra Artemis I e Artemis II si basa sui dati emersi dai test. Nelle prossime ore, rileva la NASA in una nota, “gli ingegneri analizzeranno i dati raccolti” lo scorso weekend “prima di definire il calendario del prossimo test, una seconda prova generale che dovrebbe svolgersi entro la fine del mese. Marzo resta al momento la prima finestra di lancio potenziale per Artemis II”.