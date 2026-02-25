Luna, iniziato il ritiro dalla rampa di lancio del razzo della missione Artemis II

Al Kennedy Space Center, in Florida, è cominciato lo spostamento dalla base di lancio del razzo Space Launch System (SLS) con la capsula Orion della missione Artemis II, progettata per portare quattro astronauti a volare attorno alla Luna a più di 50 anni dalla fine del programma Apollo. Il via libera allo spostamento (noto come ‘rollback’) del veicolo spaziale dalla base di lancio 39B è stato dato intorno alle 9:28 ora locale (le 15:28 in Italia) e le operazioni sono iniziate 10 minuti dopo. Saranno necessarie quasi 12 ore per riportare il veicolo nell’edificio di assemblaggio, dove saranno condotte ulteriori verifiche sul nuovo problema tecnico riscontrato il 21 febbraio. Lo comunica la NASA.

Una volta raggiunto il Vehicle Assembly Building, saranno allestite “le piattaforme per diagnosticare e risolvere il problema del flusso di elio verso lo stadio superiore del razzo“, dice l’agenzia spaziale americana. L’interruzione del flusso non era stata riscontrata durante la prova generale del 20 febbraio, che si era conclusa senza intoppi, bensì il giorno seguente, costringendo l’agenzia spaziale a rivedere i piani e a ipotizzare uno slittamento del lancio della missione al mese di aprile.

Quest’ultimo imprevisto tecnico va così ad aggiungersi alla lista di quelli riscontrati durante la prima prova generale del lancio dello scorso 3 febbraio, interrotta a causa di diversi problemi durante il carico del propellente legati a guarnizioni e filtri difettosi che sono stati successivamente sostituiti.

In una nota, la NASA ha precisato che resta comunque intatta la finestra di lancio prevista per aprile, in attesa dei risultati degli interventi di riparazione. Artemis II sarà la missione destinata a riportare esseri umani in orbita lunare per la prima volta dopo oltre mezzo secolo, senza tuttavia prevedere un allunaggio. Il ritorno sulla superficie della Luna è affidato alla missione Artemis III, attualmente prevista non prima del 2028, che segnerebbe il primo sbarco umano dal 1972.