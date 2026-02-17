L’urlo silenzioso di Campo de’ Fiori: il 17 febbraio 1600 il rogo di Giordano Bruno

Guardando oggi la sagoma severa che domina Campo de’ Fiori, avvolta nel bronzo e nel silenzio, è difficile non sentire il riverbero delle fiamme che, il 17 febbraio 1600, consumarono uno dei pensatori più audaci della storia. Giordano Bruno non fu solo giustiziato, fu metodicamente messo a tacere. Le cronache dell’epoca ci restituiscono un’immagine di brutale simbolismo: il filosofo nolano fu condotto al patibolo con la lingua in giova, serrata da una mordacchia di ferro. La Chiesa temeva che le sue ultime parole, intrise di una filosofia che vedeva l’infinito in ogni atomo e la pluralità dei mondi come una certezza, potessero infiammare la folla più del rogo stesso.

Denudato della sua dignità terrena e legato a un palo, Bruno scelse di morire arso vivo piuttosto che abiurare. Non cercava il martirio, ma la coerenza. In un’epoca come la nostra, dove la libertà di espressione viene spesso data per scontata o manipolata, il ricordo di quella mordacchia stringe ancora forte. Il fuoco di Campo de’ Fiori non ha ridotto in cenere le sue idee, le ha rese universali, trasformando un uomo “ostinato” in un faro per chiunque creda che il pensiero non possa essere azzittito.