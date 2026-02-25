L’Uruguay dichiara l’emergenza sanitaria per l’influenza aviaria

Il governo dell’Uruguay ha proclamato l’emergenza sanitaria nazionale dopo la conferma di casi di influenza aviaria ad alta patogenicità rilevati tra specie selvatiche. I contagi sono stati registrati nei dipartimenti costieri di Maldonado, Rocha e Canelones, spingendo le autorità ad adottare misure immediate per contenere la diffusione del virus. In un comunicato ufficiale, il Ministero dell’Agricoltura e della Pesca ha spiegato che la decisione è stata presa in seguito al ritrovamento dell’influenza aviaria H5 in animali selvatici. Tra le disposizioni principali figura la limitazione dei movimenti degli uccelli da cortile non monitorati su tutto il territorio nazionale. Le autorità hanno inoltre stabilito che i volatili domestici dovranno essere tenuti in strutture chiuse e coperte.

Come misura preventiva, sono state sospese tutte le fiere e le esposizioni avicole. Il dicastero ha però rassicurato la popolazione: la malattia non si trasmette attraverso il consumo di carne di pollame o di uova. Agli allevatori è stato chiesto di rafforzare le pratiche di biosicurezza, disinfettare regolarmente gli ambienti, usare indumenti da lavoro dedicati e segnalare tempestivamente eventuali casi sospetti alle autorità competenti.