Malore nei boschi: uomo trovato morto nel Trevigiano

Intorno a mezzogiorno è stato attivato il Soccorso Alpino delle Prealpi Trevigiane per un uomo rinvenuto inerme a terra nei boschi sopra la località Vizza, a Vittorio Veneto. Una squadra si è recata sul posto, insieme ai Carabinieri e al personale sanitario dell’automedica. Una volta raggiunto, il medico ha potuto soltanto constatare il decesso del 65enne, residente a Vittorio Veneto, avvenuto presumibilmente a causa di un malore accusato alcune ore prima. La salma è stata imbarellata e trasportata a piedi per circa un centinaio di metri fino a una strada forestale, dove è stata affidata al carro funebre.